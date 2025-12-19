Torrevieja aprueba el proyecto para reurbanizar Las Torretas por 9,6 millones y propone a Costas rescatar la "caracola" de Toyo Ito como mirador

Falta mucho camino administrativo por recorrer y es posible que los vecinos de Las Torretas no vean resultado alguno durante el actual mandato municipal, pero el Ayuntamiento de Torrevieja con la aprobación del proyecto tras seis años de promesas ha dado un nuevo paso para reurbanizar esta amplia zona residencial junto a la laguna salada torrevejense. Un área degradada urbanísticamente y conocida -algunos aseguran que sin mucho fundamento- por albergar los pequeños chalés adosados que regalaba el programa de Televisión Española en los años 80 del "1,2,3". El presupuesto previsto es de 9.656.250 euros, aunque la obra, en caso de ser autorizada porque debe superar importantes condicionantes ambientales, se abordaría por fases.

Junta de gobierno

La junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó este viernes el proyecto de reurbanización Convenio C-2 “Punta de la Víbora” del Plan General, popularmente conocido como Torreta III, que contempla la creación de una zona verde junto a la laguna de Torrevieja, la reurbanización parcial del residencial, y la posibilidad de rescatar la estructura del balneario de lodos, la "caracola" de Toyo Ito, para reubicarla fuera del deslinde dominio público de Costas donde se levantó de forma ilegal por el Ayuntamiento a principios de los años 2000 y así recuperar la singular y polémica estructura, ahora sin uso y abandonada, como mirador a la laguna rosa. Esta última propuesta debe contar con el visto bueno de la dirección general de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica al que se va a remitir ahora el proyecto, no solo por la solución que se propone para esa edificación; también porque la zona verde está pegada al propio parque natural de las lagunas y al dominio público marítimo-terrestre, que afecta a todo el entorno de las lagunas de Torrevieja y La Mata.

Costas consideró que las lagunas eran un sistema hidráulico que dependía directamente de la aportación del agua del mar y, por lo tanto, incorporó sus orillas a la hora de fijar el deslinde del litoral.

También requiere del informe favorable de la Dirección de Gestión del Medio Natural de la General del Medio Natural de la Generalitat. Además, todo el ámbito fue incorporado en 2015 como zona de riego de inundación de grado cuatro en el Plan de Acción Territorial frente al Riesgo de Inundación (Patricova) de la Generalitat.

Una de las calles interiores de Las Torretas / TONY SEVILLA

Tres ámbitos

Según figura en la documentación de Vielca, la empresa de ingeniería que ha estado elaborando el proyecto, se contemplan tres ámbitos de intervención principales. El que se desarrollaría en primer lugar sería la adecuación «atractiva e integradora» de una zona verde y dotacional de 127.000 metros cuadrados -donde el parque ocuparía unos 35.000, que el promotor dejó sin urbanizar en los años 80 junto a la Punta de la Víbora de la laguna rosa, que es donde se contempla la propuesta de «solución» e integración de la estructura del balneario de lodos de Toyo Ito en el conjunto. Junto a esta zona verde todavía queda una amplia parcela urbana sin urbanizar.

El segundo ámbito abarca la remodelación de aproximadamente el 50% de los viales actuales de la urbanización con la dotación de infraestructuras básicas sobre una extensión de 40.000 m², con las obras de reforma de aceras y pavimentación de viales, así como renovación integral de los servicios urbanos de agua potable, saneamiento, electricidad y alumbrado público. Esta fase se abordaría ya a medio plazo, después de ejecutar el parque. Y descarta una de las principales reivindicaciones vecinales: la reurbanización de los viales y servicios interiores, que cuatro décadas después de construirse el barrio turístico siguen figurando a nombre de la empresa constructora y vendedora de los pequeños adosados ManoliSA (MASA). Por lo que el Ayuntamiento no puede actuar, con el obstáculo sobrevenido de que la mayor parte de las viviendas carecen de comunidad de propietarios para decidir sobre estos espacios comunes y mejorarlos con sus propios recursos.

También figuraba, en los estudios previos -el Ayuntamiento no especifica si finalmente está en el proyecto aprobado- la construcción de cinco nuevos viales, dos de ellos (de 860 y 470 m lineales) se situaban junto al Parque Natural de la laguna de Torrevieja en la Punta de la Víbora y figuran en el PGOU de 1986, cuando la zona todavía no estaba protegida.

El alcalde, Eduardo Dolón, señalaba este viernes a INFORMACIÓN que los técnicos han optado en este caso como una fórmula más eficaz por aprobar todo el proyecto y después presentarlo a Costas, que estar a expensas de una respuesta de la Administración estatal mientras se está elaborando. Una alternativa que tiene más probabilidades de obtener contestación, en función, también de las conversaciones que se mantienen con Costas sobre este asunto "para obtener los informes sectoriales a la mayor brevedad y poder licitar las obras durante el primer semestre de 2026".

fotografos_20201001_192434.jpg / TONY SEVILLA

Promesa electoral y personal

Este proyecto de reurbanización es una promesa del equipo de gobierno del PP desde que recuperó el poder local en 2019 hace más de seis años. Un compromiso personal del propio alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, que respaldó la protesta de los vecinos de la zona cuando reclamaban al Ayuntamiento esas obras entre 2015-2019, con un gobierno de coalición de izquierdas en el que el PP era oposición. El Ayuntamiento señala que es esa fase del proyecto la que va a incluir además una propuesta adicional en la que se pretende "rehabilitar la edificación que se proyectó para el Balneario de Lodos", de modo que pueda recuperarse para usos compatibles con futuro mirador a la laguna salada. El balneario no ha dejado de estar en el foco de la polémica desde que se levantó su primera estructura a mediados de la década de los años 2000. Dolón añadió, que al margen del aspecto exterior que presenta el inmueble tras sufrir hasta tres incendios, la estructura helicoidal no ha sufrido daños, y que técnicamente es posible ese traslado para sacar la estructura del dominio público y ubicarlo en el nuevo parque.

El Ayuntamiento invirtió algo más de un millón de euros en una actuación que firmaba el arquitecto japonés Toyo Ito con el estudio de Antonio Marquerie como socio local. El municipio obvió que la estructura se levantaba sobre lo que Costas advirtió que iba a quedar en el ámbito de dominio público marítimo cuando se finalizara el trámite de deslinde, como así se confirmó en 2015. Y tuvo que abandonar el proyecto.