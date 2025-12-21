Desde Callosa de Segura al mundo: el único taller de figuras para belenes que queda en la provincia

Montar el belén en familia forma parte de un recuerdo desde la infancia. Buscar en el monte piedras, musgo y alguna rama de pino para decorarlo. Papel de aluminio en mano para el río y con nuestras figuras favoritas que, si había suerte, cada año iban en aumento.

Una costumbre que se atribuye a San Francisco de Asís, cuando en la Navidad de 1223 preparó una representación viviente del nacimiento de Jesús en una cueva de la población de Greccio (Italia), donde los personajes estaban acompañados por animales, como la mula y el buey, para recrear el humilde establo de Belén, tras su viaje como peregrino a Tierra Santa y quedar fascinado al rezar en la cueva donde nació Jesús. Fue, así, el primer pesebre del que se tiene noticia.

Ya el arte del belén se inició a finales del siglo XV cuando las figuras de las escenas navideñas empezaron a ser separadas de los retablos y surgieron en pequeño formato como grupos independientes. Su florecimiento se remonta al siglo XVI, cuando la manufactura de los personajes del nacimiento se consideraba un gremio, teniendo su época dorada en el XVIII. Los siglos del Barroco supusieron un impulso definitivo como tradición navideña.

Con el compromiso de mantenerla viva y compartir su pasión con el mundo, la oriolana Ángeles Cámara abrió en Callosa de Segura el taller de arte belenista, el único que queda en la provincia y uno de los dos que hay en toda la Comunidad Valenciana. En poco más de una década, su firma se ha consolidado como un referente en el mercado nacional en la elaboración artesanal de figuras para belenes, traspasando incluso fronteras con exportaciones -principalmente- a Italia, Puerto Rico y Estados Unidos.

Primeros pasos del niño Jesús, una escena inusual que es una de sus últimas novedades / Información

Desde siempre ha estado motivada por la magia del belenismo. Primero, gracias a los relatos y la destreza de su abuela, que recreaba con esmero el nacimiento de Jesús con simples materiales como corcho, musgo y maderas, y después desde sus estudios en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Orihuela, bajo la tutela de las hermanas Carmelitas.

Lo que empezó siendo un hobby se ha convertido en un oficio en el que esta artesana destaca por su meticulosidad en el detalle, la creatividad y la innovación que imprime en cada pieza. Complementa las escenas más clásicas de pastores, panaderos, zapateros o frutero con representaciones más inusuales como vendedores de alfombras o cacharrería o encantadores de serpientes con bailarinas.

Otras capturan la ternura, como dos abuelos sentados y cogidos de la mano o la Virgen bañando al niño.

Desposorios de la Virgen, una representación que no suele ser habitual / Información

Novedades

Sus tres últimas creaciones de este año son muestra de todo ello: los primeros pasos del niño Jesús, con un San José soltándolo para que ande hacia una Virgen María arrodillada, o los desposorios de la Virgen, así como San José con el niño en brazos.

La cabalgata con camellos, caballos y elefantes es una de las agrupaciones más apreciadas por el público y por ella misma, por ser de las primeras que compusieron un catálogo que ahora alcanza las 500 figuras, en tamaños que van desde los 7 a los 24 centímetros.

Cabalgata con camellos, caballos y elefantes, un conjunto que fue una de sus primeras creaciones / Información

Proceso de creación

En cuanto al proceso, Cámara explica que realiza una primera figura en barro de la que luego se hace un molde para elaborar las réplicas en pasta cerámica italiana. Una vez hechas, se lijan y se pintan a mano con acrílicos.

Además de figuras de "serie", se ha especializado en trabajos "a palillo", únicos y exclusivos, que se hacen a petición de un cliente. Por ejemplo, este año ha creado el belén monumental para el Ayuntamiento de Tías, una localidad de Lanzarote.

En total, 59 figuras que recrean la vida y costumbres de esta población en los años 70, destacando el pesto de pescado, un grupo que arregla las redes de pesca, otro que saca una barca del agua, las salinas que caracterizan el lugar y la recolección de tomates, también una actividad típica en el municipio. Como colofón, cierra esta escenografía una procesión con gentes del pueblo y un trono de la Virgen del Carmen.

Asimismo, resalta, en este sentido, un belén que se expone en Elche con 39 figuras que reflejan las costumbres de la sociedad ilicitana de entre 1890 y 1915 con ropajes y elementos de época.

Así, experimenta con nuevas técnicas y estilos para crear belenes únicos y personalizados y ser un punto de referencia en el arte del belenismo, con el deseo, subraya Cámara, de transmitir este legado a las generaciones futuras con un portal de Belén en cada hogar como símbolo de esperanza, fe y paz, manteniendo aquella tradición más de 800 años después. Por los siglos de los siglos.