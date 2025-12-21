Desarticulada una banda que traficaba con cocaína en Torrevieja y Almoradí

Agentes de la Policía Nacional de Elche han llevado a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas en la que han resultado detenidas cinco personas -tres hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 35 y los 50 años- que operaban en distintos municipios de la Vega Baja, destacando especialmente Torrevieja y Almoradí.

Contaban, según la Policía Nacional, con media docena de pisos habilitados para la distribución, utilizados estratégicamente para el almacenamiento y reparto de sustancias estupefacientes.

Detenidos

Los detenidos integraban una estructura delictiva dedicada al suministro de cocaína y otras drogas a redistribuidores locales, empleando tanto vehículos como domicilios. Según informaron las mismas fuentes, el grupo extendía su actividad a cuatro municipios: Rojales, Daya Nueva, Catral y Almoradí.

En el marco de la operación, se ejecutaron seis entradas y registros simultáneos, coordinados para evitar la destrucción de pruebas o la fuga de los investigados. En dichos registros se intervinieron más de 4,5 kilogramos de cocaína -una cantidad significativa para una red de estas características-, un kilogramo de pastillas de éxtasis, 16 gramos de MDMA en polvo, 14.000 euros en efectivo distribuidos en diferentes puntos de las viviendas, y seis básculas de precisión, instrumentos estos últimos habituales en operaciones de dosificación y venta al por menor.

Asimismo, se incautaron múltiples envoltorios plásticos, bolsas de cierre hermético y otros materiales asociados al acondicionamiento de sustancias para su comercialización.

La investigación de la Policía Nacional se inició tras recibir informaciones que señalaban la presencia de varias personas dispensando sustancias estupefacientes en Torrevieja y Almoradí, de forma reiterada en los mismos puntos de esas ciudades. Los agentes comprobaron que se trataba de una red que actuaba como nexo entre proveedores de mayor escala y redes locales de distribución.

Indagación

Los investigadores ampliaron el radio de indagación y pudieron identificar la participación de otros integrantes, así como localizar seis viviendas clave situadas en Rojales, Daya Nueva y Almoradí.

Con indicios suficientes de actividad delictiva continuada, los agentes solicitaron y obtuvieron autorización judicial para proceder a los registros. Durante estas intervenciones, los agentes observaron el uso de métodos sofisticados para ocultar la mercancía: la droga apareció fraccionada en múltiples localizaciones dentro de las viviendas.

En uno de los inmuebles, situado en Rojales, se localizó una bombona de butano modificada como caleta. Dicho dispositivo, desmontado y vaciado de gas, contaba con una tapa roscada oculta que permitía introducir y extraer paquetes herméticos sin levantar sospechas.

La «caleta» es la denominación específica que reciben los escondites camuflados empleados por organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente en entornos domésticos o vehiculares. Su detección requiere un conocimiento especializado y técnicas de inspección minuciosa.

Juzgados

Los cinco detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias de identificación y declaración. Posteriormente, fueron puestos a disposición de los juzgados de Instrucción de guardia de Torrevieja. Tras valorar los indicios de participación activa y riesgo de fuga o destrucción de pruebas, el juez decretó el ingreso en prisión provisional para tres de ellos. Los otros dos quedaron en libertad con cargos y con la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.