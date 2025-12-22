El Conejo de Oro y Súper Quijote en la Vega Baja siguen sin defraudar en la lotería de Navidad

Ya es un clásico que la Vega Baja no se escape en eso de repartir suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad. La administración de lotería El Conejo de Oro de Torrevieja lleva los últimos cinco años repartiendo un total de diez premios de forma consecutiva. Este año no podía ser menos.

Situada en el centro comercial Carrefour, ha vendido un décimo -50.000 euros- del tercer premio, con el número 90693, y cinco del quinto 60649 -30.000 euros en total-.

Daniel Zapata, de 34 años, regenta este establecimiento desde hace 11 años. La suerte comenzó en 2016, con un segundo premio, y después el tercero en 2018. Tras el paréntesis de 2019, ya todo han sido logros, convirtiéndose esta administración de lotería número 5 de la localidad en la más afortunada de la provincia en lo que va de década.

Daniel Zapata, este lunes, en su administración El Conejo de Oro / Loreto Mármol

En 2020, dio un tercer y quinto premio, en 2021 un cuarto, en 2022 el Gordo, que volvió a dar en 2023, además de un quinto. Ya en 2024, un tercer, cuarto y quinto premio.

Sin olvidar que también ha tenido fortuna con el sorteo de El Niño: un segundo premio en 2021, 2022 y 2023 y un tercero en 2024 y 2025.

Otro de los habituales, Súper Quijote, en el centro comercial Zenia Boulevard en Orihuela Costa, ha despachado un décimo de un quinto, con el número 77715, que también se ha vendido en la administración que regenta Inmaculada Pérez en la calle Orihuela de Torrevieja, con una larga tradición que se remonta a los bisabuelos de las actuales propietarias. Una de ellas, además, agraciada por partida doble, dispensando un número al que le echó el ojo y decidió compartirlo con seis amigas de toda la vida, que comenzaron una relación inquebrantable desde que coincidieron a los tres años en el Colegio Carmelitas, conocido como de las monjas.

Un grupo de incondicionales que se ha llevado un pellizco de este sorteo para comenzar con buen pie el año nuevo y emplear el dinero -6.000 euros el décimo, a razón de 850 por cabeza- en un viaje todas juntas.