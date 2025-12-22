"El Conejo de Oro" de Torrevieja vende un décimo del tercer premio y una serie del segundo quinto del sorteo de Navidad 2025

Ya son seis años seguidos dando premios principales en el Sorteo de Navidad. La administración número 5 de Torrevieja, "El Conejo de Oro", perpetúa su increíble racha vendiendo una serie del 60649, número agraciado con el segundo quinto premio del sorteo de Navidad 2025, dotado con 6.000 euros al décimo, y parte del tercer premio, el 90693, dotado con 50.000 euros al décimo.

Esta es la histórica trayectoria de este despacho en los últimos años:

Los loteros de El Conejo de Oro son un clásico del Sorteo de Navidad en los últimos años, repartiendo más de 15 millones de euros.

Su propietario desde hace diez años, Daniel Zapata, rememoraba el año pasado que había vendido el segundo premio en 2016, el tercero y un quinto en 2020, un cuarto en 2021, y completó su palmarés con el Gordo en 2022, repitiendo el primer premio en 2023, al que sumó dos quintos; y otro tercero, cuarto y quinto en 2024. Impresionante racha que continúa este 2025.

Esta administración de lotería, situada en uno de los centros comerciales de Carrefour con mayor actividad del país, también repartió en dos años consecutivos, en 2021 y 2022, el segundo premio de la Lotería de El Niño. Y el tercero de ese sorteo en 2024 y en este mismo 2025. La diosa Fortuna tiene a El Conejo de Oro entre ceja y ceja.