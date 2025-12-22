Orihuela con barreras: denuncian la colocación de vallas y señalización municipal sobre aceras

La asociación Orihuela sin Barreras ha mostrado su malestar por "la permanente colocación de vallas y señalización municipal sobre las aceras, limitando gravemente la accesibilidad".

La organización ha manifestado a través de un comunicado que ha pedido a distintos responsables municipales que se tenga más cuidado y empatía para evitar este problema, pero "seguimos igual, no hay manera".

Ante la inacción, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se comuniquen estos hechos y compartan fotos si se encuentran con algún problema de accesibilidad de cualquier tipo para poder denunciarlo.

Riesgos

Hasta ahora, ha asegurado, es habitual encontrar vallas para cortar calles, señales de prohibición de aparcamiento y cualquier otro tipo de material municipal similar en medio de las aceras o apiladas contra la pared. Una práctica, ha insistido Orihuela Sin Barreras, que dificulta el paso de los peatones, máxime si quien circula es una persona con movilidad reducida.

Vallas apiladas sobre la acera / Información

Además, ha alertado de que "no solo es un incordio, sino un verdadero peligro", ya que "si vamos en silla de ruedas o con muletas, tenemos que circular junto al borde de la acera con el peligro de caer a la calzada", y personas mayores o con problemas de visión tienen un alto riesgo al poder tropezarse, han concluido desde la asociación.

Entre sus últimas denuncias públicas, Orihuela sin Barreras manifestó a finales de septiembre su perplejidad por que la única plaza disponible para personas con discapacidad en toda la calle Loazes, una de las principales arterias de la ciudad, estuvo ocupada por contenedores de obra.