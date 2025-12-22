Orihuela deniega 28 de las cien solicitudes de ayuda a la natalidad

La sede electrónica del Ayuntamiento de Orihuela ha publicado los listados de las solicitudes aceptadas y denegadas para optar a la ayuda a la natalidad, una convocatoria que la Concejalía de Familia, que dirige María del Carmen Portugal, ha puesto en marcha por primera vez en el municipio para ofrecer un respaldo económico a las familias en los primeros gastos derivados de la llegada de un nuevo miembro al núcleo familiar. La cuantía de la ayuda es de 1.000 euros por nacimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

De las 97 solicitudes presentadas, se han aprobado 69, mientras que 28 se han quedado fuera por no cumplir los requisitos. Según las bases, los solicitantes han de ser las mujeres o personas que ostenten la custodia del recién nacido, españoles o extranjeros con residencia legal en España, siempre que sean mayores de 18 años y estén empadronados en Orihuela con una antigüedad ininterrumpida mínima de tres años a la fecha de inicio del plazo de solicitud. También deberán ser titulares de una cuenta bancaria y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los interesados tuvieron que darse prisa, ya que aunque la junta de gobierno local de Orihuela aprobó a mediados de julio las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas , no fue hasta el 14 de octubre cuando el mismo órgano dio luz verde por la vía de urgencia a la convocatoria, dando un plazo de escasas dos semanas para la presentación y con una concesión por orden de llegada de las solicitudes hasta agotar el crédito presupuestario, que es de 70.000 euros, por lo que había un tope de 70 subvenciones.

Estadística

Los últimos datos demográficos de la Concejalía de Estadística, también en manos de Portugal, revelan la persistencia de una baja natalidad en el municipio. En 2024 nacieron 481 niños, un 1,8% menos que el año anterior, con un decrecimiento acumulado desde 2021 del 23%.

En cuanto a la nacionalidad de los recién nacidos, el 77% son de nacionalidad española (355 nacimientos). Marruecos ocupa el segundo lugar con 47 nacimientos, seguido por Colombia y Ucrania, ambos con 12, y Argelia y el Reino Unido, con 11 cada uno.

Desde la concejalía se ha hecho hincapié en que con esta convocatoria "refuerza su compromiso con las familias oriolanas, ofreciendo apoyo en los primeros momentos tras el nacimiento de un hijo y consolidando al municipio como un lugar que protege a sus familias".

En palabras de la concejala, "queremos acompañar a las familias oriolanas en uno de los momentos más especiales de su vida, la llegada de un hijo".