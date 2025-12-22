El Paseo de Orihuela se reabre con una inversión municipal de medio millón tras perder los fondos europeos

El Ayuntamiento de Orihuela ha formalizado este lunes el acta de puesta en funcionamiento de El Paseo, tras culminar una actuación largamente demandada que transforma este enclave en un espacio más accesible, seguro y preparado para el uso ciudadano y la vida urbana del centro histórico.

El proyecto se inició en 2022 y se ha materializado ahora tras un proceso complejo en el que han ido surgiendo dificultades técnicas que se han resuelto "con respeto, compromiso y escuchando siempre a los vecinos", ha explicado la concejala de Mercados, Noelia Grao, que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Pepe Vegara, y el pedáneo del barrio, Rodrigo Rodríguez, junto a la dirección de obra y los técnicos municipales, para comprobar sobre el terreno el resultado final de unos trabajos que han generado polémica entre el vecindario desde el comienzo ante las dudas sobre si el nivel del pavimento quedaría por encima del de viviendas y comercios, dificultando la accesibilidad y la escorrentía.

El Paseo después de las obras de reurbanización / Información

Por ello, la edil ha hecho hincapié en que la actuación ha permitido resolver uno de los principales problemas históricos del Paseo, relacionado con la evacuación de agua en episodios de lluvias intensas, ya que este entorno ha funcionado tradicionalmente como punto natural de desagüe del barrio.

Para dar respuesta a esta situación, se ha reforzado el sistema hidráulico tanto en superficie, mediante rejillas, como en profundidad, con la instalación de un buzón subterráneo que mejora de forma notable la capacidad de evacuación cuando se producen fuertes avenidas de agua. "El objetivo es que el agua permanezca el menor tiempo posible en este espacio y salga con rapidez cuando se producen lluvias importantes", ha señalado Grao.

La actuación arrancó tras una larga tramitación y la polémica por la pérdida de los fondos europeos, de 471.000 euros, que iban a financiarla por incumplimiento de los plazos por parte del municipio (más 45.000 euros en concepto de intereses de demora desde julio de 2022).

Más de medio millón que ahora asume íntegramente el Consistorio. En concreto, 567.389 euros de gasto municipal después de que la adjudicataria, la UTE Instalaciones Sánchez Mateos-Mistral 3000, ganara el concurso con la oferta más barata, rebajando el presupuesto inicial de 776.820 euros.

Uso peatonal

El nuevo diseño de El Paseo, con plataforma única y prioridad peatonal, permite compatibilizar el tránsito cotidiano con momentos de especial afluencia. En este sentido, la concejala ha despejado otra de las dudas que sobrevolaban, confirmando que el espacio está plenamente preparado para acoger los recorridos y actos tradicionales como la Semana Santa, ya que ha sido medido y diseñado teniendo en cuenta estas necesidades.

Asimismo, durante las fiestas navideñas, El Paseo permanecerá cerrado al tráfico, facilitando que niños y familias puedan disfrutar del espacio para jugar, pasear o utilizar bicicletas, consolidándolo como punto de encuentro vecinal.

Visita de los ediles tras concluir un proyecto que arrancó en 2022 / Información

Accesibilidad

Uno de los ejes fundamentales del proyecto ha sido la accesibilidad universal. Se ha garantizado que las cotas de acera en las fachadas mantengan el mismo nivel que antes de la obra, sin afectar a los accesos de viviendas y comercios.

Además, en la fase final de la actuación se han incorporado elementos específicos para mejorar la seguridad y la orientación de las personas con baja visión, mediante la instalación de líneas y puntos podotáctiles integrados en el pavimento, que facilitan la identificación de recorridos y zonas de paso.

Grao ha subrayado que "era imprescindible que fuera accesible para todo el mundo, y eso incluye no solo a las personas con movilidad reducida, sino también a quienes presentan dificultades visuales".

Seguridad

La edil también ha avanzado que habrá cámaras de vigilancia para prevenir actos vandálicos y reforzar la seguridad del entorno. El proyecto incorpora además nuevo arbolado, pensado para generar sombra y mejorar el confort térmico, especialmente en los meses de verano.

En el plano estético y cultural, se ha puesto en valor la figura de Miguel Hernández, integrando en el pavimento un mosaico con hojas inspiradas en el poeta, un elemento simbólico que refuerza la identidad del centro histórico.

Revitalización

Por su parte, el alcalde ha destacado que esta actuación "no es solo una obra para resolver problemas técnicos, sino el inicio de un proyecto más amplio de rehabilitación y dinamización del centro histórico".

Vegara ha señalado que la recuperación de El Paseo se suma a otras iniciativas municipales, que se realizarán con la activación de la empresa municipal de vivienda y suelo, así como la rehabilitación de edificios, que permitirán atraer población joven al centro histórico. "Es un proyecto largo, que no se culmina en un mandato, pero que empieza ahora con pasos firmes. Orihuela cuenta con una de las zonas históricas más potentes de la Comunidad Valenciana, y vamos a devolverle la vida, el brillo y la fuerza que siempre tuvo", ha afirmado.

Molestias

Tanto el alcalde como la concejala y el pedáneo del barrio han querido agradecer expresamente la paciencia de los vecinos, reconociendo las molestias ocasionadas durante el desarrollo de las obras. Rodrigo Rodríguez ha calificado la actuación como "el inicio de una recuperación muy esperada del centro histórico".

Por último, Grao ha señalado que el Ayuntamiento trabaja ya en fórmulas para dinamizar este entorno, vinculadas al comercio local, la artesanía y la actividad cultural, con el objetivo de que El Paseo se consolide como un espacio vivo y activo.

"Queremos que este lugar vuelva a ser un punto de encuentro, lleno de vida y actividad, y que marque un antes y un después en la revitalización del centro histórico", ha concluido.