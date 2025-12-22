La Real Orden de San Antón de Orihuela elige a sus nuevos caballeros y damas de 2026

La Real Orden de San Antón de la ciudad de Orihuela ha hecho públicas sus distinciones de caballeros y damas para 2026, según acordó en la última reunión celebrada el pasado 19 de diciembre.

La ceremonia de investidura de los nuevos miembros de la Real Orden de San Antón se celebrará el domingo 18 de enero en la Iglesia de Santo Domingo, a las 18 horas.

Los elegidos como Caballeros son:

Gonzalo Abellán Sáez. Nacido en Orihuela, es doctor en Nanociencia y Nanotecnología y profesor titular de Química Inorgánica en la Universidad de Valencia. Fundador de la empresa Matteco. Premio a la Excelencia Investigadora de la Real Sociedad Española de Química (2025) y Premio de la Cadena Ser Radio Orihuela-Ciencia y Tecnología.

Francisco Javier García Ferrández. Oriolano licenciado en Derecho y magistrado. Titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcalá de Henares (Madrid). Coordinador Nacional de la Red Judicial de Expertos/as de Gestión de Emergencias y Catástrofes del Consejo General del Poder Judicial. Máster en Derecho de la Unión Europea. Diplomado en Gestión de Catástrofes. Experto universitario en Seguridad y Defensa, y profesional en Gestión de Emergencias. Diplomado en el Sistema de Protección Civil Español y Gestión de las Emergencias a Nivel Nacional e Internacional. Está condecorado por varias instituciones.

Trinitario Abadía Pacheco. Oriolano residente en Murcia. Abogado, secretario de Administración de Justicia en la rama de Tribunales. Ha sido secretario de Gobierno de la Audiencia Provincial de Tenerife y de la Audiencia Provincial de Almería. Actualmente es abogado en ejercicio y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica en la Universidad Católica de Murcia. Letrado asesor del Banco de Santander durante cuarenta años. Directivo de Radio Murcia y Caballero de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia.

La Dama es Maribel Peñalver Vicea. Nacida en Orihuela, es catedrática de Lingüística Francesa de la Universidad de Alicante. Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por el Ministerio de Educación e Investigación de la República Francesa. Directora de la Cátedra Loazes-Sede Universitaria de Orihuela de la Universidad de Alicante. Coordinadora del Área de Docencia del Centro de Estudios de la Mujer de dicha Universidad. Patrona de FUNDEUM. Forma parte de THALIM de la Universidad de la Sorbona y ha coordinado congresos entre otras, en esta Universidad, en Oxford y Boston.

La institución de San Antón 2026 es Doalco, empresa familiar fundada en marzo de 1985, dedicada a los ámbitos de la construcción, la promoción y la rehabilitación. En este lapso temporal ha contribuido al desarrollo urbano y patrimonial de Orihuela y ha impulsado publicaciones y estudios sobre las intervenciones singulares en las que ha participado, entre otras: el Teatro Circo, Palacio Episcopal, Hotel Palacio de Tudemir, Antiguo Hospital Municipal y Retablo de Ntra. Sra. de la Consolación e Iglesia de San Sebastián.