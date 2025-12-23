La Agencia Antifraude investiga si el Ayuntamiento de Rojales paga a la empresa de las escuelas deportivas por servicios que realmente no realiza

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha decidido avanzar en su investigación de supuestas irregularidades del Ayuntamiento de Rojales, gobernado por el PSOE, a la hora de pagar los servicios que presta la adjudicataria de las escuelas deportivas municipales. En concreto indaga en si el Ayuntamiento está pagando servicios que realmente no se prestan.

La alerta ante la AVAF se presentó, como avanzó INFORMACIÓN, en marzo de este año en relación con la presunta existencia de irregularidades por parte del Ayuntamiento de Rojales, en el contrato del servicio de escuelas y actividades deportivas. El Partido Popular en la oposición rogó en el pleno al alcalde Antonio Pérez y al equipo de gobierno socialista que explicara cómo se estaba gestionando el contrato porque consideraba que existe una "falta de control total" del cumplimiento del contrato. No tuvo éxito y entonces anunció que se dirigiría a la Agencia.

El Ayuntamiento no respondió al primer requerimiento de documentación realizado por esa entidad en marzo de 2025. Que volvió a reclamarlo en abril. El municipio sí terminó por incorporar algunos informes. Ahora, más de seis meses después, el instructor del expediente ha decidido seguir adelante con la investigación. INFORMACIÓN pidió este martes al alcalde Pérez que se pronunciara sobre esta queja ante la AVAF, sin recibir respuesta.

Resolución

La resolución de este mes de diciembre a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN señala que entre las competencias de un Ayuntamiento se encuentra la promoción del deporte, la gestión de instalaciones deportivas, la ocupación del tiempo libre y la realización de actividades culturales y turísticas. Para su ejercicio, los municipios deben organizar su estructura administrativa y dictar las normas necesarias para su correcta gestión. Y pueden externalizar los servicios necesarios, que es lo que suelen decidir la mayor parte de municipios mayores de 5.000 habitantes por carecer de medios propios para abordar ese servicio.

El Ayuntamiento de Rojales para la temporada 2022/2023 optó por la gestión indirecta del servicio público deportivo mediante la formalización, tras licitación con un concurso abierto, de un contrato de servicios de organización de las escuelas deportivas a favor de Jorge Ramón Robles Martínez. La duración del contrato se estableció en un año, con la posibilidad de una prórroga de un año más. Con lo que en estos momentos, además, se está prestando -y pagando-sin contrato.

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, presencia una prueba deportiva organizada por el Ayuntamiento / CONCEJALÍA DE DEPORTES

Precio

El precio de referencia era de 114.000 euros si el número de usuarios alcanzaba los 700. El Ayuntamiento abonaría al contratista el precio fijado en la adjudicación al finalizar los meses de prestación del servicio que suelen coincidir con el año académico, en función del número de usuarios que hubieran recibido.

La empresa debía detallar en las facturas las unidades objeto del contrato efectivamente prestadas -número de usuarios, con un gasto tasado de 128 euros por alumno- e indicar la fecha y horas efectivas de la prestación. En la última anualidad de 2024 se abonaron 91.939 euros sin que, siempre según la AVAF, figure ese detalle del número de usuarios. Tampoco está presente en la facturación de 2023 que fue de 88.711 euros.

Tras analizar la documentación disponible la AVAF señala que las facturas emitidas "no se ajustaron a la cláusula de facturación contenida en los pliegos que rigieron la licitación, la cual establecía que el adjudicatario debía facturar en función del número de usuarios". Por lo que la detección de estas discrepancias entre la facturación efectuada por el adjudicatario y el sistema de retribución previsto en los pliegos "sugiere la necesidad de iniciar la fase de investigación orientada a identificar las causas del incumplimiento y, en su caso, determinar si pudo haber perjuicio económico". Como ejemplo de esta "falta de control" en el funcionamiento de las escuelas, el PP señala que en algunas de las que menos demanda genera, como el atletismo, figuraban 120 matriculados, pero apenas acuden treinta.

Ayuntamiento de Rojales en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Informes

En esta fase de investigación la Agencia ha requerido al Ayuntamiento un informe del responsable del contrato de la relación de actividades prestadas por la adjudicataria durante el periodo de septiembre 2024 a julio de 2025 especificando en cada una de ellas el número de usuarios mensuales. También el certificado de los acuerdos de fijación de precios públicos de las actividades y la ordenanza fiscal reguladora de tasa de actividades deportivas. Y por último otro Informe suscrito por técnico municipal que sirvió de base de la cláusula del pliego de condiciones que fijaba la determinación del precio del contrato. Además, solicita a la Interventora que certifique en qué sentido ha fiscalizado este contrato y las observaciones, en su caso, efectuada a las facturas correspondientes al periodo de la última anualidad.

Gratuitas

El Partido Popular hizo mención a esta denuncia en un pleno del mes de marzo pasado y señaló que, a su juicio, "no hay ningún tipo de control" municipal sobre los censos de asistentes a las diferentes escuelas, que son gratuitas para los usuarios. Es precisamente en ese número de inscritos en las escuelas lo que en el pliego de condiciones determina la cantidad a abonar mensualmente a la empresa contratada.

El PP considera que el Ayuntamiento está pagando por unos servicios que "no se están prestando; a lo que se añade la cantidad de personas de fuera del municipio que hacen uso de las escuelas deportivas de forma gratuita", según las mismas fuentes, que han reprochado esas irregularidades al equipo de gobierno en el pleno sin obtener respuestas.