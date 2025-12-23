La Generalitat licitará "de forma inminente" por casi 6 millones la reforma del antiguo asilo de Orihuela

La Generalitat Valenciana licitará "de forma inminente" la esperada reforma del antiguo asilo de Orihuela por casi 6 millones de euros (5.940.000), según avanzó este martes en el pleno oriolano la edil de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, que explicó que ya se ha mandado a publicar.

El edificio es propiedad de la Generalitat desde que hace tres años, durante la anterior legislatura, el Consell lo compró por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol y servicios sociosanitarios para toda la comarca .

Hace dos años el entonces secretario autonómico del Sistema Sociosanitario visitó el inmueble junto a un equipo técnico de la Conselleria de Servicios Sociales para elaborar el presupuesto del coste para rehabilitarlo , que finalmente se determinó por más de 2 millones de euros, incrementando el coste de 1,8 millones de la última valoración que se había hecho tras la compra. Lo que hallaron en el interior fueron numerosos desperfectos en las estancias. Lo que permanecía mejor conservado eran sus espectaculares vidrieras.

En aquella ocasión, el Consell no dio fechas, pero sí un compromiso "firme" de darle prioridad y "celeridad" para iniciar "de manera inmediata" las actuaciones. Ahora, otros dos años después su estado de abandono se acrecienta, provocando incluso quejas vecinales.

Así esta el antiguo asilo de Orihuela / Tony Sevilla

La Generalitat se comprometió en mayo del año pasado a que el proceso de licitación empezaría este pasado mes de enero . Además, estaba previsto un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales -desde la dana de 2019- y precarias en Torrevieja , con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad y con unas obras en curso, según han denunciado en múltiples ocasiones desde el AMPA Oriol, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida cuando las lluvias torrenciales de hace seis años anegaron las instalaciones del centro ocupacional Oriol en el Palmeral, dando comienzo a un tortuoso y largo periplo para los 70 usuarios con diversidad funcional y necesidades especiales y sus familias .

Retrasos

Sin embargo, la tramitación se ha ido retrasando por problemas técnicos-jurídicos, postergando la licitación, según el Consell, a después de octubre -que finalmente se ha producido ahora- con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, lo que alcanzaría el próximo verano, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028 , seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.

Todas estas idas y venidas y promesas de unas y otras instituciones han acabado con la paciencia del AMPA Oriol. Ante "este nuevo retraso inaceptable y degradante", los familiares volvieron a echarse a la calle con dos concentraciones : una en octubre en la plaza Sara Montiel -junto al asilo- y otra en noviembre en Valencia frente a la Conselleria de Bienestar Social.

El "abandono institucional está generando perjuicios irreversibles y la pérdida de oportunidades de plena integración social y laboral, a la que tienen derecho", dicen desde el AMPA, los 30 usuarios de la residencia, que por el momento seguirán en Torrevieja, y los 40 del centro ocupacional, que se trasladarán a las instalaciones del Palmeral reformadas por el Ayuntamiento.

Desde la dana, han realizado multitud de iniciativas, desde recogida de firmas, concentraciones en el Ayuntamiento y en Valencia, hasta varias quejas al Síndic de Greuges, que les ha dado la razón, para que las administraciones local y autonómica resolvieran la situación de los afectados.

Centro ocupacional

A su vez, los usuarios con diversidad funcional del centro ocupacional siguen de "okupas" en el centro cívico de La Aparecida, y los vecinos de esta pedanía no pueden hacer uso de estas instalaciones, hasta que regresen al centro del Palmeral recientemente rehabilitado por el Ayuntamiento.

La adjudicataria ha llegado a pedir tres prórrogas para finalizar la rehabilitación debido a unas modificaciones que han supuesto un sobrecoste de un 12%, lo que se traduce en 156.000 euros más. Tras incontables gestiones, reivindicaciones y retrasos, la licitación se sacó en mayo del año pasado y cuatro meses después se adjudicó en septiembre a la empresa Construcciones Urdecon, que redujo el precio de 1,5 a 1,3 millones y la ejecución de diez a ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, que se produjo poco después. Es decir, 200.000 euros menos que al final es una rebaja de 44.000 euros tras las modificaciones.

El antes y el después del centro ocupacional Oriol en Orihuela / Información

La previsión era que los usuarios se trasladarán en noviembre marcando un horizonte máximo fijado en el pasado día 3, coincidiendo con el Día de las Personas con Discapacidad, cuando finalmente se realizó una multitudinaria jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía conociera las instalaciones.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara , llegó a afirmar en febrero de 2024 que los usuarios se comerían el turrón en las instalaciones en las pasadas Navidades . Tampoco será en estas. La fecha ahora es el 7 de enero.

Antonio Trujillo, presidente del AMPA Oriol, volvió a advertir en el pleno de este martes que al inmueble aún le faltan los equipamientos y el servicio de comedor. Rodríguez contestó que dos procesos de licitación, uno por la vía urgente, dotarán al edificio en breve de 2.353 unidades de equipamiento.