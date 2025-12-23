Orihuela se queda sin contrato para la poda de palmeras

El contrato para la poda de las palmeras en Orihuela ha caducado y se tiene que trabajar en uno nuevo, según manifestó el concejal Víctor Valverde en el pleno de este martes ante una pregunta del PSOE. La portavoz socialista, Carolina Gracia, pidió al Ayuntamiento un plan de inspección y mantenimiento de todos los ejemplares del municipio, advirtiendo la necesidad de contar con una gestión rigurosa, preventiva y continuada.

En este sentido, la edil recordó el reciente y trágico accidente ocurrido en el municipio vecino de Torrevieja, donde la caída de una palmera provocó el fallecimiento de un joven. Tras este suceso, el Consistorio de esta localidad, agregó, realizó una inspección exhaustiva del arbolado, concluyendo con la retirada de 30 ejemplares, "lo que pone de manifiesto la importancia de revisar protocolos y actuar con anticipación", insistió.

"En Orihuela no podemos esperar a que ocurra una desgracia similar para tomar medidas", señaló Gracia, al mismo tiempo que rememoró que hace apenas una semana los días de viento que no alcanzaron nivel de alerta provocaron la intervención de Protección Civil en la plaza Santa Lucía ante el riesgo generado por una palmera, lo que evidencia, a su juicio, deficiencias en el mantenimiento, la poda y el cuidado de algunos ejemplares.

"El objetivo de esta iniciativa no es la crítica fácil, sino una aportación constructiva para mejorar la seguridad y la conservación del patrimonio natural que define a Orihuela", con la puesta en marcha de una licitación específica que garantice un control sistemático y profesionalizado de las palmeras, con el objetivo de prevenir riesgos y proteger a la ciudadanía, concluyó.

Miguel Hernández

Además, en la sesión plenaria Vox se volvió a quedar solo rechazando la restitución de los vinilos originales dedicados al poeta Miguel Hernández en el Rincón Hernandiano. Como ocurrió hace un año, su socio de gobierno, el PP, se abstuvo, posibilitando así la aprobación de una moción conjunta presentada por el PSOE y Cambiemos para deshacer lo que la Concejalía de Cultura, en manos de la formación que dirige Manuel Mestre, realizó el año pasado, cuando desvistió de republicanismo este entorno.

Leticia Pertegal (Cambiemos) lamentó que Mestre prefiera hacer "apología de la dictadura", mostrando una foto del edil con la bandera franquista.

Pertegal muestra una foto de Mestre con la bandera franquista / Información

Por su parte, Mar Ezcurra, de Ciudadanos, pidió al alcalde del municipio, Pepe Vegara, que dé un paso al frente y sustituya los vinilos actuales con los que se ha pretendido, a su juicio, "edulcorar y diluir la memoria del poeta, manipulando, censurando y malgastando dinero público".

En opinión del concejal socialista Isidro Grao, Vox trata de convertir al escritor en "un souvenir turístico" y "despojarle su carácter comunista y republicano".

Mientras, la edil Anabel García (Vox) sostuvo que la concejalía realiza numerosas actividades para preservar y proteger el legado de Miguel Hernández, del que dijo que es "una figura universal" que no necesita abanderar ideología alguna, negándose al mismo tiempo a entrar en lo que calificó como "un juego de confrontación política".

Calefacción en los colegios

Quizá por ser el último pleno del año y por el ambiente navideño, la sesión no tuvo un tono bronco, algo que se materializó en la aprobación por unanimidad de una moción que presentó Cambiemos para la reparación de las calderas en todos los centros educativos afectados, así como una revisión técnica completa de los sistemas de climatización.

Con la llegada del invierno, numerosos colegios han tenido graves problemas para utilizar la calefacción, obligando a alumnado y profesorado a soportar bajas temperaturas en las aulas. Entre los centros afectados, se encuentran Playas de Orihuela, Miguel Hernández, Josefina Manresa, Andrés Manjón y Fernando de Loaces, una situación que ha generado movilización y preocupación entre las familias y las comunidades educativas.

Hay que recordar que el Consistorio se ha visto obligado a licitar un contrato "puente" para que los colegios vuelvan a tener calefacción. La cuantía asciende a 18.000 euros para garantizar el suministro de gasoil en 16 de los 20 centros escolares que tiene el municipio.

El concejal Quique Montero subrayó que "esta situación no es ni puntual ni imprevisible", ya que los propios centros alertaron con antelación del mal estado de las calderas. "Lo que estamos viendo es el resultado de la falta de planificación y de mantenimiento preventivo por parte del Ayuntamiento", indicó el edil, que manifestó que "no es aceptable que niños y niñas tengan que dar clase con abrigos o mantas en pleno siglo XXI".

La moción advierte además de que algunos centros no han superado las inspecciones obligatorias de los Organismos de Control Autorizados (OCA) y de que numerosos equipos de climatización se encuentran fuera de servicio, lo que hace temer que el problema se repita en verano con el aire acondicionado. "No se trata solo del frío, sino de garantizar condiciones dignas durante todo el curso escolar", remarcó.

El texto aprobado plantea, entre otros acuerdos, informar al pleno sobre la situación del contrato de mantenimiento, reparar de forma inmediata todas las calderas averiadas, garantizar las inspecciones técnicas reglamentarias y reforzar la fiscalización del servicio, valorando incluso el fortalecimiento de la gestión pública directa.

Vegara concluyó felicitando la Navidad, aunque la felicitación no haya llegado aún por escrito -sí online- por un retraso en el expediente.