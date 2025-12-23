Orihuela salda deudas con sus fiestas: abona los impagos a las comisiones

Borrón y cuenta nueva con el año nuevo. Orihuela ha saldado las deudas con sus fiestas. En concreto, ha abonado el 20% que tenía pendiente de las ayudas de 2024 a las comisiones de fiestas y el 80% de la cuantía de estas mismas subvenciones para este año, así como el desfile de Papá Noel de las navidades pasadas que aún no había pagado a la empresa adjudicataria.

Han sido múltiples las críticas por parte de la oposición y sobre todo de las comisiones de fiestas que reciben este dinero para poner en pie los actos anuales de sus poblaciones -el término oriolano cuenta con más de veinte pedanías-, manifestando en este tiempo hartazgo y preocupación por no poder, a su vez, pagar a los proveedores, poniendo tiempo, dinero y esfuerzo, y recibiendo solo incertidumbre. Un retraso que incluso estaba poniendo en peligro la celebración de festejos en algunos barrios y pedanías.

No en vano, su objetivo es fomentar los usos y costumbres tradicionales y populares de fuerte raigambre en el sentir de amplios sectores de la población oriolana, garantizando los principios de solidaridad y participación ciudadana que complementan las actuaciones de protección del patrimonio cultural inmaterial del término municipal.

Se trata también de impulsar las fiestas populares en aquellas pedanías, barrios de la ciudad y núcleos urbanos donde no haya tradición, acreditando y justificando el interés de su implantación mediante un proyecto cultural festivo.

La demora ya se evidenció cuando las bases para la concesión de subvenciones para la organización de fiestas tradicionales y populares del municipio para 2025 se publicaron en septiembre, en el noveno mes del año.

Irregularidades

Llegaban, además, tras una bomba que estallaba en pleno verano, como fue la dimisión de un asesor del alcalde Pepe Vegara al iniciarse un proceso de reintegro del dinero público que las entidades organizadoras de los actos festivos de 2024 en La Murada y en la Costa validaron con facturas supuestamente falsas.

El Ayuntamiento llevó a la Fiscalía las supuestas irregularidades en las facturas presentadas por estas dos comisiones de fiestas, y tras la denuncia se abrió una investigación.

Como consecuencia de los conflictos internos que afectaron a dos comisiones de fiestas, las pedanías sufrieron retrasos en el pago del 20% de las ayudas del año pasado, lo que generó más incertidumbre.

La propia concejala de Festividades, Rocío Ortuño, reconoció en el pleno de agosto, que se celebró el primer jueves de septiembre, que casi todas estas organizaciones no han tenido el dinero previamente, poniendo en riesgo las celebraciones: "Deben recibir antes la subvención y deben saber el dinero que van a tener. Hemos llegado tarde, sí, lo acepto, y pido perdón", sostuvo para a continuación avanzar que en breve se abonaría el 20% pendiente de 2024 y el completo de este año -que finalmente ha sido ahora-, así como que se pondrían en marcha mecanismos para agilizar los trámites.

Lo hizo en el transcurso del debate de la moción conjunta de PSOE y Ciudadanos para lograr una planificación clara y un calendario fijo para las ayudas a las comisiones de fiestas, de forma que se garantice que las subvenciones lleguen a tiempo y con el asesoramiento necesario a barrios, pedanías y la Costa.

Esta moción, que fue rechazada por PP y Vox y que tuvo la abstención de Cambiemos, llegó dos días después de que la junta de gobierno local aprobara las bases para la concesión de las subvenciones, algo que la oposición tachó como una salida para responder precisamente a un texto que se había registrado la semana anterior.

Plazo

Pero la convocatoria, con una cuantía de casi 400.000 euros, no se publicó hasta finales de octubre. Solo un mes después, el 25 de noviembre, la junta de gobierno local, tuvo que ampliar el plazo máximo para justificar el gasto y destino de la cantidad subvencionada, que era hasta el 30 de ese mismo mes.

El órgano justificaba la ampliación porque aún no se había dictado una resolución de la concesión, lo que generaba dificultad para los posibles beneficiarios para poder justificar adecuadamente los gastos, dado que en muchos casos los pagos no se habían podido materializar. Así, se admitían los pagos realizados hasta el pasado día 20.

Papá Noel

Además, el Ayuntamiento ha pagado la deuda que tenía pendiente con la adjudicataria de los desfiles de Papá Noel en 2023, la mercantil Mariano Meroño Picazo, con más de 30 años de experiencia en el sector de la producción de espectáculos -también suele realizar las cabalgatas de Elche-, a la que avisaron de la resolución el 20 de diciembre de ese año, solo dos días antes de la celebración de los actos en la ciudad y en el litoral.

Hay que recordar que el contrato, además de adjudicarse en el último momento, se hizo a la baja. Los dos lotes del contrato recayeron en el mismo adjudicatario, que ofertó 63.404 euros por ambos; es decir, 3.146 euros menos que el precio de licitación.

Fue casi un año después, en noviembre de 2024, cuando le comunicaron el expediente de penalidades por un incumplimiento parcial del contrato. En total, un descuento de 12.500 euros (5.900 por el desfile en el casco urbano y 6.600 en el litoral) porque, entre otras cosas, no se repartieron durante el desfile las 8.500 pulseras y anillos LED que establecía el pliego, mientras que se dieron juguetes de baja calidad.

Ha sido ahora, dos años después, cuando el adjudicatario ha cobrado los 50.900 euros que le corresponden tras descontar las sanciones.

El contrato de este año ha incrementado el importe en algo más de 20.000 euros, con un total de 86.865 euros.