Llega la esperada apertura del dique de Levante de Torrevieja, conocido coloquialmente como senda del colesterol, pero lo hace solo en un primer tramo. El Ayuntamiento ha recepcionado este martes de forma parcial las obras de repavimentación y reparación, tras tres prórrogas del plazo de ejecución, que estaba prevista para el pasado 1 de noviembre, incluyendo como motivo del último retraso una bacteria que se había instalado en el acero inoxidable.

El tramo abierto comprende desde la conexión entre el centro de ocio y el paseo Juan Aparicio hasta la meseta donde se sitúa el monumento a la Bella Lola, estando incluidas dentro de la recepción las dos primeras escaleras de acceso al paseo.

En cuanto a la recepción del resto de las obras, hasta el faro, se irá realizando progresivamente en función de que se vaya finalizando la barandilla, con la previsión de realizar una segunda recepción para el próximo 15 de febrero y la finalización de las obras para el 27 de marzo de 2026, antes de Semana Santa, según ha avanzado el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, que ha visitado el lugar junto al jefe de obra de la empresa adjudicataria, Julián Morales.

A partir de entonces restará la conexión con el centro de ocio y la comunicación con el paseo Juan Aparicio, con una rampa de accesibilidad y unas fuentes ornamentales, así como con el recinto donde estará instalada la feria y las casetas de los hippies.

Torrevieja reabre un primer tramo del dique de Levante / Joaquín Carrión

Las obras, en total, transcurren a lo largo de 1.247 metros lineales y cuenta con una inversión de 6.543.733 euros. Esta primera fase abarca una longitud de 450 metros lineales del paseo en voladizo del dique y la apertura total de la zona inferior hasta la "punta del faro", incluyendo el alumbrado público y arquitectónico, financiado con fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, fondos Next Generation -y que forma parte del plan de sostenibilidad turística en destino que se desarrolla de la mano del Ministerio de Industria y Turismo y la Conselleria de Innovación, Industria y Comercio, a través de Turisme Comunitat Valenciana-, por un importe de 895.073 euros.

Iluminación

Un alumbrado "espectacular", calificó el regidor, que está diseñado para recrear distintas escenas a través de una iluminación lineal instalada en la plataforma superior del voladizo y de la instalación de proyectores bajo la plataforma, orientados hacia el muro del dique, con un color que irá cambiando según la efeméride. Esta misma noche brillará en azul y blanco, como guiño a la bandera torrevejense.

Iluminación en la parte inferior del paseo / JOAQUÍN CARRIÓN

De momento, los ciudadanos podrán apreciar los acabados de la obra, como los 350 metros lineales de banco a modo de botaola, que ha sido fabricado exclusivamente para esta obra, y el nuevo pavimento compuesto de tablas macizas de madera.

Las barandillas y pilares de las pérgolas de acero inoxidable, tras la aplicación de tratamientos de pulido avanzado, han proporcionado al acero un acabado adecuado para su recepción. También, como novedad, se han instalado papeleras y fuentes de agua a lo largo de todo el paseo del dique.

En cuanto a las pérgolas ubicadas en cada una de las mesetas, han sido rehabilitadas las vigas en forma de velas que fueron instaladas en la obra original, y vuelven a formar el espacio de sombra con nuevo mobiliario de bancos, que quedan orientados hacia los miradores, que se han creado hacia el mar abierto, con los que no se contaba anteriormente.

Según Dolón, lo que está retrasando las obras en el entorno es la dificultad para contar con la autorización por parte de la Dirección de Puertos de los edificios, donde estaba previsto un retén de la Policía Local con unos 45 agentes. Con todo, confía en que en verano las obras estén finalizadas.