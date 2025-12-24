El expolicía local de Torrevieja que perdió su plaza de funcionario al negarse a llevar arma reclama una indemnización de 39.450 euros

El expolicía local de Torrevieja que perdió la plaza de funcionario por no querer portar armas por motivos religiosos ha presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento en la que reclama 39.450 euros por daños y perjuicios, según confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Federico Alarcón.

Como avanzó INFORMACIÓN el agente ejerció su función como interino desde 2003 en la plantilla torrevejense, pero en el curso obligatorio del proceso de estabilización para consolidar su plaza como funcionario realizado en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública (IVASPE) se negó a realizar la formación de armas de fuego y las prácticas de tiro.

El policía local perdió su plaza al rechazar llevar la reglamentaria arma de fuego. Este requisito básico para cualquier aspirante junto a su compromiso de utilizarla en caso de que sea necesario, no terminó de encajar con sus creencias religiosas y, en el momento de optar a su plaza fija de funcionario la rechazó. Su argumento: motivos religiosos, según confirmaron fuentes del equipo de gobierno y reiteró el concejal Alarcón al confirmar la semana pasada la demanda en el juzgado de lo Contencioso de Elche. El concejal desveló esta reclamación al dar cuenta de los acuerdos de junta de gobierno en el que el Ayuntamiento acuerda personarse en el pleito.

Agentes en la sede principal de la Policía Local de Torrevieja / Joaquín Carrión

Lo que dice la ley

Alarcón señaló que el exagente esgrime objeción de conciencia a la hora de reclamar esa indemnización y el hecho de que la legislación que regula el proceso de estabilización por el que miles de interinos han logrado plaza en todo el país fija indemnizaciones para los aspirantes que no hayan podido consolidar.

En concreto la legislación señala la indemnización por no estabilizar en el empleo público en España, bajo la Ley 20/2021, es de 20 días de salario fijo por año de servicio para el personal interino o temporal que cesa por no superar el proceso de estabilización, calculándose sobre toda la antigüedad en la administración, no solo el último contrato, "siempre que hayan participado en dichos procesos selectivos".

Jefatura de la Policía Local de Torrevieja / TONY SEVILLA

Todo el proceso

Alarcón señaló que el exagente "aprobó todo lo que tenía que aprobar en el IVASPE pero a la hora de coger el arma no lo hizo como objetor de conciencia". Indicó que la legislación que ha regulado el proceso de estabilización contempla una indemnización en caso de los interinos que no pudieran consolidar su plaza aunque matizó que desconoce si el caso de este exagente estaría contemplado dentro de los motivos de indemnización.

"No estoy seguro de que sea el caso porque ya superó la primera fase en Torrevieja y luego acudió al IVASPE y es una decisión personal de él la de no emplear las armas de fuego (en concreto a la hora de acudir a las prácticas de tiro)", recordó. "No he visto la demanda", aclaró.

Objeción de conciencia

Esos motivos religiosos -el expolicía es testigo de Jehová- se reflejaron a realizar el curso del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) al que estaba obligado dentro del proceso de estabilización por el que resto de interinos de la plantilla, para 43 agentes, ha consolidado su plaza de funcionario. Un procedimiento que se ha llevado a cabo en todas las administraciones públicas de España en los últimos años a instancias de la Unión Europea , para acabar con la temporalidad en el empleo público.

El agente acudió al curso de habilitación en Cheste, como el resto de sus compañeros. Pero dejó de asistir a las materias teóricas relacionadas con el armamento y a las prácticas de tiro que se imparten en el centro de formación durante el curso. Ya antes de iniciar el curso había expresado por escrito que no iba a formarse en las materias relacionadas con las armas, ni en las prácticas de tiro. Algo que formalmente le hubiera excluido directamente de llevar a cabo la formación.

Sin embargo, fue admitido, sin que la dirección del IVASPE advirtiera que no iba a poder realizarlo sin asumir el requisito de llevar arma de fuego. El IVASPE dio una segunda oportunidad para superar el curso, algo que es una obligación legal porque no todos lo superan a la primera. En este caso el agente directamente ya no se inscribió. Está por definir si el aspirante llevó a cabo todo el proceso con la intención final de reclamar una indemnización que no es posible lograr en caso de superar el proceso de estabilización si no se ha llevado a cabo todo el proceso selectivo.

Libertad religiosa

Los testigos de Jehová siguen el precepto bíblico de no usar ni portar armas de fuego. Sus fieles tampoco participan en el ejército. Se basan en su interpretación de un pasaje bíblico, entre otros, que dice que las naciones «batirán sus espadas en rejas de arado».

Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN, en el IVASPE, ante una situación tan poco habitual de objeción de conciencia, se habría intentado adaptar parte del contenido del curso básico de acceso al cuerpo de agentes de policía local, en especial del módulo sobre táctica policial, donde se encuentran las prácticas de tiro y otras cuestiones de defensa personal a esta decisión de objeción de conciencia. Sin embargo, otras fuentes conocedoras del caso señalan que el IVASPE dejó claro desde el principio que no lo superaría sin esas materias.

Los interinos no pueden

Cientos de agentes interinos que han podido acceder ahora a su plaza de funcionario a través de este proceso han ejercido durante años sus funciones y servicios ordinarios en la policía sin llevar arma de fuego, puesto que la legislación lo impide en el caso de los puestos de policía que no cubren funcionarios con plaza fija. Alguno de ellos han desarrollado su labor casi exclusivamente como interinos y se han mantenido en esa situación de interinidad durante más de diez años. Incluso algunos policías locales acaban de obtener recientemente su plaza fija a las puertas de pasar a la segunda actividad por su edad. Después de más de una década si poder recuperar un número de efectivos acorde con la entidad demográfica de Torrevieja el Ayuntamiento ha logrado a través de este proceso de estabilización alcanzar una plantilla de 180 agentes, incluidos mandos.