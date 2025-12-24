La imagen viral de Papá Noel en el castillo de Orihuela
La cuenta de divulgación MeteOrihuela ha desempolvado unas divertidas imágenes de la hemeroteca
La cuenta de divulgación MeteOrihuela ha compartido unas divertidas imágenes navideñas que confirman la presencia de Papá Noel en la Vega Baja. Desde las redes sociales de esta cuenta dedicada a la divulgación meteorológica han compartido estas fotografías de hemeroteca, rescatadas del pasado año, en la que se observa a Santa Claus subiendo al Castillo de Orihuela bajo una enorme luna llena.
En las fotografías, tomadas por 'Fotógrafos nocturnos', se puede observar a Papá Noel ataviado con su típico traje rojo y portando consigo un saco que, muy seguramente, contenga regalos para los niños y niñas de la provincia. Un acontecimiento anual que, con la colaboración de padres, madres, abuelos y tíos, volverá a repetirse esta noche.
