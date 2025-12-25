Navidad 2025 pasada por agua en la Vega Baja

Un día de Navidad pasado por agua como no se recordaba en muchos años. Así ha arrancado la jornada festiva en prácticamente toda la comarca con temperaturas frías -apenas han escalado los diez grados- y lluvias que se han prolongado desde madrugada hasta bien entrada la mañana y que han dejado máximos de 20 litros por metro cuadrado en el litoral sur de la comarca, sobre todo en Pilar de la Horadada, Orihuela Costa y Torrevieja. Y acumulados más discretos en el interior y norte de la Vega Baja.

Pero ha llovido en los 27 municipios de la comarca, según los datos públicos de estaciones meteorológicas de AVEMET, Proyecto Mastral y Meteorihuela.

Precipitaciones en la Vega Baja Municipio Precipitación (mm) Pilar de la Horadada Torre de la Horadada 20.0 Pilar de la Horadada Policía Local 19.8 Pilar de la Horadada Ayuntamiento 18.2 Torrevieja 17.4 Pilar de la Horadada Pinar de Campoverde 16.6 San Fulgencio Urb. La Marina 9.2 Rojales Ciudad Quesada 6.1 Orihuela La Murada 4.8 Orihuela La Matanza GIRSM 4.8 Bigastro Lo Chusco 4.4 Guardamar del Segura 4.2 Redovan San Carlos 3.8 Almoradi Los Gomares 3.8 Orihuela centro 3.6 Albatera 3.3 Almoradi centro 2.0 Fuente: Asociación Valenciana de Meteorología

Más de la media

El año se está despidiendo con el mes más húmedo -no es lo habitual en el clima semiárido de la comarca- y con muchas zonas, sobre todo en el litoral sur de la comarca, que han superado los 350 litros por metro cuadrado anuales. Un registro anual de lluvias muy por encima de la media de 280 litros por metro cuadrado.

Lluvia y frío en la playa del Cura de Torrevieja / TONY SEVILLA

Temperaturas

Aunque no se trata de una estadística equilibrada y las lluvias en el interior del Bajo Segura se han quedado en la media. Destaca por la generosidad pluviométrica Sierra Escalona y su entorno que va a superar ampliamente los 500 litros por metro cuadrado, aunque concentrados en las lluvias torrenciales derivadas de la dana Alice el pasado mes de octubre.

Este tiempo lluvioso han rebajado mucho la asistencia a uno de los acontecimientos más multitudinarios de las fiestas den la provincia: la celebración de la Navidad en la playa de La Zenia de Orihuela Costa.