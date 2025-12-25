Orihuela invierte más de 800.000 euros en el asfaltado y mejora de la calle Miguel de Cervantes en la Costa
El Ayuntamiento licita la actuación en uno de los principales viales del litoral, que cuenta con un 45% de financiación de la Diputación
El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación las obras de asfaltado y acerado de viales en la calle Miguel de Cervantes y adyacentes, en la Costa. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 885.845 euros, está incluido en el Plan Planifica 2024-2027 de la Diputación Provincial de Alicante, que financia el 45% de la actuación, mientras que el 55% restante será asumido por el Consistorio, que también se encarga de la ejecución de las obras a través de la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento, con la colaboración de la Concejalía de Costas, que dirigen Víctor Valverde y Manuel Mestre.
La actuación permitirá resolver problemas como la falta de rampas accesibles, la señalización vertical y horizontal obsoleta, el deterioro de calzadas y aceras, deficiencias en el drenaje y un alumbrado público poco eficiente. El proyecto incluye la pavimentación asfáltica de calzadas, la renovación y ampliación de aceras, la ejecución de rampas de accesibilidad, la mejora de la captación de aguas pluviales, el embellecimiento de medianas, el repintado y sustitución de la señalización viaria, así como la sustitución de luminarias por tecnología LED, más eficientes y sostenibles.
El concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Víctor Valverde, ha destacado que "se trata de una actuación muy necesaria en el litoral, ya que permitirá dar respuesta a deficiencias históricas en accesibilidad, seguridad vial y estado del pavimento, mejorando de forma notable la calidad del espacio público".
Valverde ha subrayado que "esta obra se ha planteado con una visión integral, coordinando distintas áreas municipales para ofrecer una solución duradera y eficaz en una de las principales avenidas de Orihuela Costa".
Además, el edil ha avanzado que esta actuación se verá complementada en breve con una nueva licitación, por un importe superior a los 300.000 euros, destinada a la renovación de la red de agua potable en la avenida Miguel de Cervantes, lo que permitirá coordinar ambas intervenciones y evitar futuras afecciones al pavimento una vez finalizadas las obras. El plazo de ejecución previsto es de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.
