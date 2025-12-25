La Policía Local de Orihuela felicita la Navidad: guiños al Orihuela CF y al Elche, un cameo y un final sorprendente

Hay campañas navideñas que han quedado en la memoria colectiva y que aún se siguen esperando cada año con expectación. Campofrío, la vuelta a casa de El Almendro, los elfos de El Corte Inglés, las burbujas de Freixenet, el calvo de la Lotería o el camión de Coca-Cola son algunos ejemplos, y luego están las originales felicitaciones de la Policía Local de Orihuela, que ya se están convirtiendo en una esperada tradición por los oriolanos, siempre con una imagen cercana al ciudadano.

Si en la pasada Navidad, el cuerpo policial tuvo la misión especial de ayudar a Papá Noel, en esta ocasión los propios agentes -y sus hijos- vuelven a ser protagonistas junto con otros equipos como Protección Civil y salvamento marítimo. Por aquello de remar juntos.

El escenario elegido es la Glorieta, que ahí está viendo pasar el tiempo con la seguridad de que al final, pase lo que pase, la Navidad siempre llega.

Dos policías, uno veterano y otro casi recién llegado, charlan sobre cómo ha ido el año, incluyendo guiños futbolísticos hacia el Orihuela, que está jugando de cine, con una buena clasificación, y al Elche, que tampoco va tan mal.

También hacen un repaso de los nuevos medios que tienen, como la unidad de educación vial, que protagoniza un final sorprendente, y los que vendrán, como la próxima unidad canina.

El vídeo de felicitación tiene hasta un cameo de la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor. Porque medios y compromiso es lo que se necesita.