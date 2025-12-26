El área de salud de Orihuela atendió 285 urgencias al día en 2024 con una presión de 79.5 puntos

El Departamento de Salud de Orihuela atendió 104.535 urgencias en 2024, según su última memoria anual, soportando una presión de 79.5 puntos, con una media de 285,6 urgencias al día. En total, 11.060 precisaron ingresos, que con respecto a las atendidas supusieron un 10,98%.

Los ingresos externos alcanzaron la cifra de 14.445, de los que 2.690 fueron programados y 11.485 urgentes.

También se produjeron 14.335 derivaciones a centros concertados y 100 a centros públicos de otra comunidad.

Ese año hubo 320 camas en funcionamiento, dos paritorios, ocho incubadoras, una sala de electrofisiología cardíaca y 20 camas en la Unidad de Observación de Urgencias y nueve quirófanos, que realizaron 7.683 intervenciones (6.535 programadas y 1.148 urgentes).

El presupuesto fue de 211.293.612 euros para un departamento que atiende a una población protegida de 179.787 personas de Orihuela (sin la Costa ), Almoradí, Callosa de Segura, Bigastro, Benferri, Cox, Redován, Granja de Rocamora, Jacarilla, Catral, San Isidro, Albatera, Dolores, Algorfa y Rafal.

Todo ello con 1.862 profesionales: 440 facultativos (284 en atención especializada y 156 en atención primaria), 967 no facultativos (775 y 192), 368 empleados no sanitarios (251 y 117) y 87 residentes (77 y 10).

Destaca el programa de prevención, diagnóstico y seguimiento que tiene el hospital / Información

Quejas

Se realizaron, además, 15.695 gestiones por parte del servicio de atención e información al paciente, destacando como principales motivos la demora en la asistencia -con 9.733 casos (un 62%)-, las listas de espera -2.972 (18,9%)- y cuestiones administrativas de acceso a la asistencia -1.744 (11,1%)-.

En el caso del Hospital Vega Baja, aparte de la tardanza en la asistencia (46,7%), resalta la disconformidad con el diagnóstico o tratamiento (16,4%); planificación, organización y coordinación (10,5%) y trato (7,3%).

El centro hospitalario recibió 796 quejas escritas, mientras que la red de centros de salud tuvo 206. En total, 1.006, que contrasta con los 176 agradecimientos registrados (136 en especializada y 40 en primaria).

El área de salud destinó de fondos propios 2,6 millones de euros a equipamientos (casi 1,7 millones) y 983.000 a obras, de los que 468.900 se ejecutaron en el hospital y 514.120 en primaria.

El departamento ha ido creciendo en número de asistencias en los últimos cuatro años, pasando de 13.780 en 2021 a 16.043 en 2022, 15.762 en 2023 y 17.168 en 2024.

Facturas

En cuanto a la facturación y cobros a terceros, hubo un déficit de 439.454 euros, la diferencia entre lo facturado (2.047.753) y lo cobrado (1.608.299). Según fuentes consultadas, la diferencia entre lo facturado y lo cobrado en un año se da porque no todo lo que anualmente se factura se cobra durante ese ejercicio, sino que hay dinero que se cobra después.

El cobro viene en función de la deuda generada incluso de la facturación emitida en años anteriores o de deuda que, finalizado el plazo sin que se haya realizado el ingreso, se inicia el periodo ejecutivo de recaudación exigiéndose por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

Destacan los 352.056 euros pendientes al cierre de ese ejercicio de usuarios privados (414.600 euros en facturación frente a los 62.544 cobrados); es decir, todo usuario que utiliza la sanidad pública sin obtener el derecho a la cobertura. A este colectivo se le atiende sanitariamente y después se le emite y notifica la tasa correspondiente.

Estas diferencias son un patrón que se reproduce en las tres anualidades anteriores. Con todo, el indicador de gestión facturación-cobro fue de un 69,99%.

En total, se produjeron 5.119 episodios sanitarios prestados a los usuarios que demandaron asistencia médica de los que se emite una tasa por el importe al que ascienda la prestación sanitaria, bien porque no tienen derecho a recibir la atención de forma gratuita o bien porque existe un tercero obligado al pago. De todos ellos, se pagaron durante ese ejercicio 3.583, incluyendo también los impagos a los que se le inició procedimiento de apremio.

Cambio de gerente

Hay que recordar que los datos corresponden a 2024 porque la memoria anual se cierra a finales del año siguiente. A mediados de 2025, cambió el gerente del Departamento de Salud, que pasó a manos de Mario Medina, tras el cese de Pedro Antón, que a su vez sustituyó a José María Ibarra, que fue trasladado como subdirector médico al Hospital General de Alicante, siendo el tercer gerente que pasa por el área de salud de Orihuela desde que hace más de dos años el PP se pusiera al frente de la Generalitat Valenciana.

Antes de su llegada, los profesionales sanitarios del departamento alertaban en mayo de la falta de especialistas . La junta de personal puso de relieve la situación que estaban sufriendo los ciudadanos de la Vega Baja por la falta de médicos especialistas de determinadas categorías.

Ese mismo mes, el sindicato Satse alertó del cierre de camas en el Hospital Vega Baja en verano , advirtiendo de las graves consecuencias de una medida que "con excusas técnicas busca ahorrar en personal" y que acarrearía que hubiera pacientes hacinados en los pasillos de Urgencias.

Otra de las críticas se centraron en que la Generalitat se volvía a "olvidar" de los consultorios médicos de Redován y Algorfa , ya que los presupuestos dejaban fuera, un año más, infraestructuras clave para la mejora de la atención sanitaria en municipios de la Vega Baja que son un reclamo desde hace una década.