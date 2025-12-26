Un juzgado investiga a cuatro exconcejales y dos ediles del PP por el "caso Viales" de Orihuela Costa

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela ha abierto diligencias previas de investigación del contrato de mantenimiento de los viales de la Costa, dando condición de investigados -antes denominados imputados- a cuatro exconcejales, dos ediles actuales, un funcionario, la empresa adjudicataria y su gerente.

En concreto, todos los exediles denunciados son del PP en el anterior mandato corporativo 2019-2023, miembros por ese partido de la junta de gobierno local durante el tiempo que los populares estaban en el poder hasta ser desbancados por una moción de censura de PSOE, Cambiemos y Ciudadanos, que hasta ese momento gobernaba en coalición con los populares.

Se da la circunstancia de que hay dos concejales del presente mandato, con Pepe Vegara, en el bipartito de PP y Vox.

El juzgado, que ha pedido información documental al Ayuntamiento, lo notificó el pasado día 16. Todo ello a raíz de una denuncia del actual portavoz de la formación naranja, José Aix, por lo que ha denominado como "caso Viales", por un posible delito de prevaricación, malversación y falsificación en documento administrativo, en el marco de un presunto fraude en la contratación por parte del Consistorio de este servicio que se habría llevado a cabo de manera continuada desde marzo de 2023 hasta febrero de este año.

Una supuesta trama que desde la formación naranja siempre se ha denunciado como "un gran fraude" a las arcas municipales oriolanas, dado que la empresa adjudicataria del contrato, que se inició en marzo de 2020, no aportó las instalaciones fijas (nave industrial con oficinas, dependencias y aparcamiento y espacio para maquinaria) comprometidas en su oferta, sin que el técnico municipal aceptara las indicaciones del entonces concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Cs), para informar expresamente sobre ese incumplimiento, además de otros que, posteriormente, sí han sido declarados como ciertos y reales no solo por otros técnicos municipales, sino por la propia justicia, dado que un juez de Elche, en junio de este año, así lo dejaba claro en una sentencia en el ámbito contencioso-administrativo, llegando a señalar la resolución judicial que esos incumplimientos debieron llevar a la terminación del contrato.

Incumplimientos

En la denuncia de Cs se hacía constar, precisamente, que pese a las advertencias de esos incumplimientos, los concejales del PP en la junta de gobierno local siempre votaron a favor de pagar íntegramente las facturas mensuales a la mercantil, facturas que, a juicio de la formación naranja, nunca fueron debidamente fiscalizadas y, en su caso, reducidos los importes pagados o, incluso, resuelto el contrato.

Prórroga

Igualmente, Ciudadanos ha puesto el foco en la prórroga durante un año más del contrato con la empresa al terminar su plazo inicial de cuatro años en marzo de 2024, pese a que el equipo de gobierno ya conocía, recalca Cs, los incumplimientos y haberse incluso ya abierto un expediente de liquidación del contrato y, en su caso, reintegro de lo pagado de más a la empresa, un expediente que la formación naranja ha manifestado repetidamente que se halla parado y sin resolverse.

Ruptura

El llamado "caso Viales" toma forma judicial así tras las numerosas denuncias públicas por parte de Cs, cuyos ediles ya identificaron este caso como la causa principal de ruptura con el PP por las evidencias de incumplimientos contractuales de la adjudicataria y la complicidad de técnico y políticos del PP en tapar el asunto.

Vox

Asimismo, Aix añade "la complaciente postura de Vox, que siempre ha pretendido pasar de puntillas sobre este escándalo, siendo Manuel Mestre concejal de la Costa, interesado principal en aclarar un supuesto fraude que, sin embargo, ha preferido callar para tapar las vergüenzas de su socio de gobierno".

Además, recientemente, a petición de Mestre, de los dos técnicos municipales asignados para revisar el contrato, ahora gestionado por la empresa municipal SGM, se ha excluido al que en el mandato anterior dejó constancia de la inexistencia de la nave y se ha dejado únicamente al funcionario ahora investigado. Vox, interpreta Cs, ha querido "seguir confiando exclusivamente en un técnico ya envuelto en esta polémica, despreciando precisamente a quienes sí informaron correctamente".

Aix también carga contra Víctor Valverde, actual concejal de Infraestructuras, "asumiendo con su voto el pago de facturas mensualmente pese a conocer los incumplimientos de la empresa y que siguió así tras el cambio de gobierno de mayo de 2023, negándose a dar explicaciones sobre la inexistencia de la nave del contrato de la adjudicataria en cada pleno municipal en el que se le ha preguntado por la cuestión", así como contra Mónica Pastor, edil de Contratación, por prorrogar el contrato sin tramitar el expediente de penalidades.