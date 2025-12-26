Orihuela salda un deuda histórica aprobando la primera Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento

La junta de gobierno local de Orihuela aprobó este viernes la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, un documento técnico y organizativo que permite ordenar de forma objetiva la estructura de personal municipal.

Se trata de un instrumento que define los puestos que conforman la estructura municipal, especificando sus funciones, requisitos, niveles de responsabilidad y condiciones esenciales. Su aprobación supone un paso imprescindible hacia una Administración más moderna, eficiente y transparente.

La falta histórica de una RPT había generado durante años situaciones de desigualdad retributiva, agravios comparativos, así como una ausencia de definición clara de funciones y responsabilidades en numerosos puestos de trabajo. Con este documento, según el Consistorio, se corrigen esas disfunciones y se establecen las bases de una organización interna más justa y equilibrada.

Por fases

La RPT se aplicará siguiendo las indicaciones de la Subdelegación del Gobierno y se ejecutará en tres fases. La primera, que entró en vigor este mismo viernes, afecta a 295 puestos correspondientes a los grupos A1, A2, C1 y C2 administrativos, así como a los puestos directivos actuales.

La segunda, que se aplicará el próximo 1 de enero, incluirá 389 puestos del resto de grupos profesionales y personal funcionario y laboral no administrativo, mientras que la tercera, relativa a la creación de nuevas plazas, quedará vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales y deberá ser validada por el pleno.

Este sistema permite que la diferencia temporal entre fases sea mínima, evitando agravios entre empleados públicos y garantizando una implantación equilibrada.

El documento se ha elaborado a partir de un análisis técnico detallado de los puestos existentes y de las necesidades detectadas en las distintas áreas y concejalías, incorporando la creación de nuevos puestos y la amortización de otros que, pese a estar dotados presupuestariamente, nunca habían sido ocupados.

Estructura de mando

Incorpora además una estructura de mando inexistente hasta ahora, con la creación de jefaturas de servicio, departamentos y negociados, dando cumplimiento a las exigencias legales aplicables a los municipios de gran población y mejorando la coordinación interna.

Igualdad, mérito y capacidad

La concejala de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, acompañada por el alcalde, Pepe Vegara, calificó la jornada como "un día muy importante para el Ayuntamiento y su plantilla", al dotar a la Administración de "una estructura clara, transparente y coherente, basada en criterios técnicos de eficacia y en el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

La edil subrayó que la RPT nace al servicio del interés general: por un lado, en beneficio de los trabajadores y trabajadoras municipales, que merecen una organización clara, estable y justa, y por otro, en beneficio de la ciudadanía, que necesita una Administración eficaz, bien organizada y preparada para afrontar los retos presentes y futuros.

Asimismo, insistió en que la RPT no es un documento cerrado ni rígido, sino una herramienta viva. Al tratarse de la primera, se concibe como un punto de partida que deberá revisarse y adaptarse conforme evolucionen las necesidades municipales y los servicios públicos.

La edil Agustina Rodríguez y el alcalde Pepe Vegara / Información

Consenso sindical

La concejala también destacó el trabajo realizado por los técnicos municipales de Recursos Humanos y Secretaría, responsables de la elaboración íntegra del documento, así como la participación de los sindicatos en la Mesa General de Negociación, donde se ha respaldado su aprobación.

"Es urgente, necesario e imprescindible dar este paso, y hoy este equipo de gobierno lo da con responsabilidad, cumpliendo el compromiso adquirido y con visión de futuro y dignificando el servicio público", insistió Rodríguez.

Por su parte, Vegara, ha señalado que la aprobación de la RPT salda una deuda histórica del Consistorio con su plantilla y con el correcto funcionamiento de la Administración: "No se trata únicamente de una cuestión económica, sino de dotar al Ayuntamiento de una estructura que permita trabajar con mayor eficiencia y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía".

El regidor terminó felicitando a la concejala de Recursos Humanos y al personal técnico por el trabajo realizado durante los últimos años, destacando que los efectos positivos de la RPT se verán reflejados progresivamente en el funcionamiento municipal.

Previamente, el año pasado, el equipo de gobierno de PP y Vox aprobó el Catálogo de Puestos de Trabajo de personal funcionario, laboral, directivo y eventual, pese a las críticas y recursos por parte de la oposición, la interventora y la tesorera.