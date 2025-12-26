Torrevieja adjudica 296 nuevos nichos en el cementerio municipal

El cementerio municipal de Torrevieja tendrá 296 nuevos nichos. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de ampliación a la mercantil Trisacor Infraestructuras y Servicios, que ha rebajado el precio de 269.000 euros a 253.493 euros, según informó este viernes el concejal secretario de la junta de gobierno local, Federico Alarcón, que también detalló que el plazo de garantía de la obra es de 15 meses, mientras que la ejecución de la actuación será de cinco meses, que comenzarán a contar tras la firma del acta de replanteo.

Este contrato supone la construcción de cuatro pabellones (dos de ellos con 68 cada uno y otros dos con 80 en cada bloque) en el cementerio de Poniente, que ocuparán unos trescientos metros cuadrados, aunque la zona a urbanizar es mayor, y supera los quinientos.

La concejala de Cementerios, Sandra Sánchez, ha recordado que en 2022 finalizaron las obras de 460 nichos, de los que quedan alrededor de 150 sin ocupar, por lo que es necesaria una nueva ampliación.

Plano de la ubicación de los 296 nichos en una zona ajardinada del acceso de Poniente del cementerio / INFORMACIÓN

Las obras, ha añadido la edil, incluyen la reurbanización de las zonas verdes afectadas, contemplando el traslado del monolito a los cofrades fallecidos de la Semana Santa de Torrevieja, que se ubica en la parcela desde 2006. Asimismo, los árboles afectados -varios ejemplares de cipreses y un ficus de gran porte- se trasplantarán a otra ubicación dentro del propio cementerio, que se extiende a lo largo de unos 30.000 metros cuadrados, entre la circunvalación de la N-332 y la depuradora.

Cementerio municipal de Torrevieja / Información

La obra para nuevos nichos es también necesaria para contar con espacio suficiente para llevar a cabo los traslados de restos desde los bloques de nichos que se encuentran en mal estado, en la parte más antigua del camposanto, que data de finales del siglo XIX. Desde hace unos 15 años estas manzanas de enterramiento en estado de ruina se han ido derribando poco a poco, un proceso lento y cuidado que obliga a un traslado de restos que no puede ser inmediato y exige una serie de garantías, según la legislación mortuoria.

Nuevos nichos, en una imagen de archivo / Información

En la última década el Ayuntamiento ha llevado a cabo dos ampliaciones de nichos en el interior del propio cementerio que, sin embargo, ya son insuficientes. En 2021, en plena pandemia de Covid, se ejecutó una ampliación de urgencia con 460 nuevos nichos y se concluyó a principios de 2022. Se llevó cabo principalmente a costa del derribo de la zona de nichos más antigua del cementerio, con enterramientos de finales del siglo XIX y principios del XX en estado de ruina, en la pared medianera que deslinda el camposanto de la estación depuradora. Esa actuación, sin estudio patrimonial previo, se llevó por delante buena parte del antiguo cementerio civil.

En 2011 se llevó a cabo otra ampliación más importante, en este caso el recinto de Levante del cementerio, en la que fueron construidos 1.242 nuevos nichos -en hileras de cinco alturas-, y 252 columbarios.

Panorámica del cementerio, con la zona afectada abajo a la izquierda / Joaquín Carrión

Crecer por Poniente

No hay más espacio para enterramientos en el propio cementerio municipal, más allá de los que el Ayuntamiento quiera disponer sobre las manzanas en estado de ruina derribadas -y las que faltan por derribar- en la parte más antigua.

Fuera de su espacio actual el propio ámbito del camposanto puede crecer en la zona de Levante. En la parcela contigua al muro perimetral del equipamiento municipal un promotor está tramitando un plan especial para la construcción de un tanatorio con crematorio en una parcela de 16.000 metros cuadrados. En torno a la mitad los cedería el empresario para la futura ampliación del camposanto, según consta en el proyecto.

En Torrevieja se producen del orden de 900 defunciones al año, aunque una parte de los enterramientos se realizan en otros lugares de procedencia de los fallecidos, y la opción por la incineración es cada vez mayor, con una exigencia de espacio menor.

Otros acuerdos

La junta de gobierno también dio luz verde a la modificación del contrato de las obras de coordinación entre la concesión otorgada por la Dirección General de Puertos para la construcción y explotación de un centro de ocio y el dique de Levante, ampliando el plazo de las obras de la pasarela de conexión en cinco meses y medio, para el 25 de junio de 2026.

Alarcón manifestó que "se mantiene el objetivo" de que la infraestructura pueda usarse el próximo verano, "con independencia de que se produzcan entregas parciales antes", tras las adaptaciones requeridas por la Dirección de Puertos.

Asimismo, se declaró la urgencia para adjudicar las obras de adaptación de la parcela en la urbanización Mar Azul para la instalación de colegio número 16, que estaba previsto para enero, a la empresa Anerco Infraestructuras por un importe de 119.620 euros con una duración de tres meses.

Además, se aprobó la adjudicación de las reparaciones de la casa de la tercera edad en la calle San Pascual a la mercantil Urbana Servicios por un importe de 153.524 euros y una duración de contrato de unos dos meses.

También se incoa un procedimiento para cobrar, si procede, la imposición de una penalidad de 3.094 euros por demora en el plazo de de la ejecución de la empresa Infraestructuras y Ferrocarriles como adjudicataria de la concesión de la eliminación de contenedores soterrados de recogida de residuos sólidos urbanos sin uso. En este sentido, se concedió además una ampliación de plazo para la finalización hasta el próximo 16 de enero.

Por último, se adjudicó la prestación de servicios de asistencia jurídica especializada en gestión patrimonial para el Ayuntamiento con una baja del 18,38% con respecto al presupuesto base de licitación. El contrato será para cuatro años por un importe de 181.501 euros.