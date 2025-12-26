Torrevieja encarga a la Universidad Politécnica de Madrid un estudio por más de 50.000 euros un estudio sobre la futura Ciudad Administrativa

El Ayuntamiento de Torrevieja ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid para estudiar y definir el futuro modelo de Ciudad Administrativa en el entorno del actual Consistorio.

El acuerdo, con un presupuesto de 54.450 euros -con cargo al ejercicio 2025-, refuerza la apuesta del Ayuntamiento por "la planificación estratégica, la colaboración institucional y la innovación aplicada, sentando las bases de una estructura administrativa moderna, funcional y pensada para el servicio directo al ciudadano", ha informado el Consistorio a través de un comunicado.

Todo ello, ha añadido, permitirá trabajar de forma conjunta en la definición de una visión global que integre el antiguo Ayuntamiento, el actual edificio consistorial y los nuevos inmuebles municipales adquiridos en el entorno, configurando "un conjunto administrativo coherente, funcional y adaptado a las necesidades presentes y futuras de la ciudad".

El ámbito de actuación se centra en el conjunto formado por el edificio histórico del Ayuntamiento, el actual consistorio y un nuevo inmueble previsto en la parte trasera, con acceso desde la calle Clemente Gosálvez. Sobre este espacio se desarrollará un estudio integral que sirva de base para el proyecto denominado "Rehabilitación integral y de conexión del Complejo Administrativo Ciudad de Torrevieja", con el objetivo de ordenar, conectar y poner en valor todo el patrimonio municipal.

Fachada del actual Ayuntamiento / JOAQUÍN CARRIÓN

El concejal de Patrimonio, Domingo Paredes, ha subrayado que "Torrevieja necesita planificar con rigor el crecimiento de su administración", ya que "cada vez prestamos más servicios, contamos con más personal y atendemos a una población mayor, por lo que este convenio nos permite pensar en el Ayuntamiento del futuro, unificando espacios, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico y creando un entorno administrativo más accesible y eficiente para los ciudadanos".

Estudios y propuestas

En el marco del convenio, profesorado y alumnado del Grado en Diseño de Interiores de la Universidad Politécnica de Madrid elaborarán estudios y propuestas de carácter académico y no ejecutivo, centradas en la organización funcional de los edificios, la conexión entre espacios, el acondicionamiento interior, las instalaciones y la mejora de la experiencia del ciudadano. Estos trabajos no tendrán en ningún caso carácter de proyecto técnico de obra ni supondrán dirección facultativa o asistencia profesional.

Paredes ha añadido que "la finalidad es facilitar el acceso de los vecinos a los servicios municipales, reducir desplazamientos innecesarios, disminuir la burocracia y concentrar en un mismo entorno administrativo la mayor parte de los trámites que hoy se encuentran dispersos".

El comunicado finaliza haciendo hincapié en que la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con una amplia trayectoria en proyectos docentes vinculados a la regeneración y rehabilitación de espacios públicos y administrativos, lo que garantiza "un enfoque innovador, riguroso y alineado con las necesidades reales de las administraciones locales".