Albatera celebra los 375 años de la hermandad de su patrona

La Hermandad de la Santísima Virgen del Rosario de Albatera celebra 375 años con unos actos conmemorativos que arrancan este domingo con una solemne eucaristía en la ermita de la Virgen del Rosario, en la que se celebrará también el 50 aniversario de la bendición de la ermita, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1975 por el entonces obispo Pablo Barrachina, tras el traslado definitivo de la imagen.

También se bendecirán de las nuevas coronas realizadas para la imagen de la fachada de la ermita, sustituyendo las originales de 1940, retiradas para su conservación y restauración.

La programación continuará a lo largo de todo 2026. Para ello, se ha creado un cartel conmemorativo del aniversario de la fundación de la hermandad, que ha sido realizado por Fran Segura, conocido también por una amplia trayectoria como belenista, que se presentó en la Iglesia Santiago Apóstol, con la presencia del párroco José Francisco Teruel; Encarna Serna Berná, Hermana Mayor de la Virgen del Rosario y Ana Serna, alcaldesa de Albatera, así como numerosos vecinos y vecinas que quisieron acompañar a la hermandad.

Asistentes a la presentación de actos en la Iglesia Santiago Apóstol / MF

El cartel del 375 aniversario está protagonizado por el documento gráfico más antiguo que se conserva en la localidad en el que aparece representada la Virgen del Rosario: el grabado incluido en el acta fundacional firmada el 7 de marzo de 1651 en el Convento de Predicadores de Valencia, un valioso documento que se conserva en el archivo parroquial.

Según Segura, el objetivo ha sido crear una obra que recordara los orígenes de la hermandad y ayudara a "comprender quiénes somos y de dónde venimos". La Hermandad fue fundada por los frailes dominicos, por lo que su presencia en el cartel constituye "un homenaje justo y necesario", apuntó.

En el grabado aparece la Santísima Virgen del Rosario con el Niño, entregando el Rosario a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Catalina de Siena, lo que convierte a esta imagen en el testimonio gráfico más antiguo de la devoción rosariana en Albatera.

El cartel se concibe, además, como un anuncio contemporáneo, propio del siglo XXI, que reinterpreta un grabado de 1651 con un lenguaje visual actual, cercano a la cartelería urbana.

Los colores utilizados no son casuales: el negro y el blanco, propios de la Orden Dominicana, fundadora de la hermandad, y el dorado de las coronas, que simboliza la gloria de Dios, reflejada también en las fechas que enmarcan esta efeméride: 1651-2026.

Cartel del 375 aniversairo de la Hermandad Virgen del Rosario Albatera / Información

"El cartel debía conectar nuestra historia con el presente: mostrar que esta efeméride de 375 años no es solo una fecha, sino lo que somos como pueblo y como comunidad de fe", destacó Pastor

Por su parte, Serna Berná, subrayó la importancia espiritual del aniversario: "Es un honor para nuestra hermandad llegar a este aniversario. La devoción a la Virgen del Rosario ha marcado la fe de generaciones, y este año nos une a todos en torno a nuestra patrona".

Asimismo, la alcaldesa puso en valor el alcance cultural y social de la celebración: "Celebrar estos 375 años es afirmar nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo".

Programa de actos

En el mes de febrero se celebrará la primera conferencia del ciclo previsto, titulada Historia de la Hermandad del Santísimo Rosario de Albatera, a cargo de Fran Segura, con un recorrido histórico y nuevas investigaciones sobre el origen de la hermandad.

Los días 4, 5 y 6 de marzo, a las 19 horas, se celebrará un solemne triduo extraordinario en honor a la Santísima Virgen del Rosario, que concluirá con un Rosario procesional desde la ermita hasta la parroquia, recordando el origen fundacional de la hermandad.

El sábado 7 de marzo de 2026, fecha exacta del aniversario, se celebrará el rezo solemne del Ángelus y, por la tarde, una pontifical de acción de gracias, presidida por el prior del Convento de Predicadores de Valencia, el mismo convento desde el que se impulsó la fundación en 1651.

El domingo 8 de marzo tendrá lugar una procesión extraordinaria diurna, de carácter jubilar, uno de los actos más destacados de toda la conmemoración.

En abril se inaugurará la exposición 375 años de devoción, en los sótanos de la iglesia, con documentos originales, piezas históricas y enseres de gran valor patrimonial.

El segundo bloque de actos se desarrollará en octubre, mes del Rosario. El día 1 se celebrará la conferencia La devoción al Santo Rosario, de carácter espiritual.

De forma extraordinaria, durante todo el mes de octubre, la imagen de la Virgen permanecerá en el altar mayor presidiendo el rezo diario del Rosario. El día 31 bajará de su altar para un acto de cercanía con los fieles, un besamanos.

La clausura tendrá lugar el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, con un hecho histórico: por primera vez la imagen de la Virgen del Rosario visitará el cementerio municipal para presidir la misa, regresando después en peregrinación a su ermita.

Además, se están ultimando dos iniciativas especiales: la emisión de un cupón extraordinario de la ONCE y de un sello postal conmemorativo, ya aprobado por Correos, en edición limitada.