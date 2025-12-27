Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se busca a la persona que abandonó a seis cachorros en Orihuela: se enfrenta a una multa de hasta 50.000 euros

La Policía Local pide la colaboración ciudadana para encontrar al autor de los hecho, y recuerda que es una fracción grave que puede conllevar sanción y responsabilidad penal

Localizan a seis cachorros abandonados en la pedanía de Desamparados

Localizan a seis cachorros abandonados en la pedanía de Desamparados / Policía Local de Orihuela

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Policía Local de Orihuela ha encontrado una camada de seis cachorros gracias a un aviso vecinal. Los animales fueron abandonados en la zona de la mota del río de la pedanía oriolana de Desamparados.

Los agentes, a través de las redes sociales, ha pedido la colaboración de los vecinos para aportar más datos, ya que se están llevando a cabo acciones para conocer al autor de los hechos.

El abandono animal es una infracción grave según establece la Ley de Protección Animal, que contempla sanciones de hasta 50.000 euros, además de responsabilidad penal.

"Proteger a tu mascota es tu responsabilidad moral y legal", ha recordado la Policía.

