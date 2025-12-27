Se busca a la persona que abandonó a seis cachorros en Orihuela: se enfrenta a una multa de hasta 50.000 euros
La Policía Local pide la colaboración ciudadana para encontrar al autor de los hecho, y recuerda que es una fracción grave que puede conllevar sanción y responsabilidad penal
La Policía Local de Orihuela ha encontrado una camada de seis cachorros gracias a un aviso vecinal. Los animales fueron abandonados en la zona de la mota del río de la pedanía oriolana de Desamparados.
Los agentes, a través de las redes sociales, ha pedido la colaboración de los vecinos para aportar más datos, ya que se están llevando a cabo acciones para conocer al autor de los hechos.
El abandono animal es una infracción grave según establece la Ley de Protección Animal, que contempla sanciones de hasta 50.000 euros, además de responsabilidad penal.
"Proteger a tu mascota es tu responsabilidad moral y legal", ha recordado la Policía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat licitará 'de forma inminente' por casi 6 millones la reforma del antiguo asilo de Orihuela
- Luz verde al proyecto de 9,6 millones para reurbanizar en Torrevieja la zona de chalés del concurso 'Un, dos, tres
- El Conejo de Oro' de Torrevieja vende un décimo del tercer premio y una serie del segundo quinto del sorteo de Navidad 2025
- Torrevieja lleva a pleno la aprobación definitiva de la Zona de Baja Emisiones con tres años de retraso
- Lo sorprenden con 6 kilos de marihuana en una maleta cuando iba a ser detenido en San Isidro por una paliza en Cox
- Torrevieja reabre un primer tramo del dique de Levante
- Navidad 2025 pasada por agua en la Vega Baja
- Desarticulada una banda que traficaba con cocaína en Torrevieja y Almoradí