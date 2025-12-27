Cae una palmera del paseo marítimo de Juan Aparicio de Torrevieja

Una palmera se ha desplomado en el paseo marítimo de Juan Aparicio de Torrevieja sobre las ocho de la mañana de este sábado. El ejemplar de Washingtonia robusta de pequeño porte -unos tres metros y medio de longitud- estaba situado en la mediana que separa el paseo del vial de acceso al Puerto, ahora cerrado por las obras renovación del primer tramo del paseo del dique de Levante. La palmera se ha partido desde la base. Sin signos aparentes de estar infestada por picudo pero presentaba la fibra del tronco completamente deshecha. La concejala del área de Parques y Jardines, Concha Sala confirmó a INFORMACIÓN que se descarta la presencia de la plaga como causa de la caída.

Precipitaciones

Ni este sábado ni en días precedentes ha arreciado el viento en Torrevieja con intensidad. Sí que se han producido precipitaciones de más de cincuenta litros por metro cuadrado que han cargado la vegetación de humedad y peso. A esas horas del amanecer el paseo comienza a poblarse de peatones. En el flanco inverso a la zona sobre la que ha caído el tronco se encuentra la primera terraza del extremo sur del paseo, a la altura del monumento del Hombre del Mar.

Los operarios de Acciona que realizan la limpieza viaria a primera hora han alertado a los servicios municipales. Una hora y media después del incidente han llegado a la zona los técnicos de Actúa (Grupo Orthem), adjudicataria del mantenimiento de parques y jardines para comenzar los trabajos de retirada.

La palmera sobre el pavimento junto a una de las terrazas del paseo de Juan Aparicio de Torrevieja / Pamies

Revisión extraordinaria

El desplome del ejemplar se ha producido solo unas semanas después de que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ordenara a la empresa de mantenimiento de parques y jardines una revisión extraordinaria de las más de 5.000 palmeras con las que cuenta el inventario municipal en espacios públicos tras el accidente mortal provocado por la caída de una palmera el pasado mes de septiembre de la mediana de la CV-905 sobre el joven conductor de un vehículo, que falleció en el acto. A raíz de esa supervisión se adoptó la decisión de retirar una decena de ejemplares del paseo de Vista Alegre por otros nuevos por posible riesgo estructural. La oposición del PSOE y Sueña Torrevieja han pedido explicaciones al equipo de gobierno sobre los trabaojs de mantenimiento y vigilancia de las palmeras tras aquel accidente, que se produjo con una contrata recién adjudicada por 113 millones de euros por quince años y una plantilla reforzada por encima de los cien operarios.

La palmera que se ha desplomado en el paseo marítimo de Torrevieja / D. Pamies

Una operación que también iba a afectar a otros 20 del paseo marítimo, pero que todavía no se había llevado a cabo. Se desconoce si la palmera que ha caído este sábado, un ejemplar joven que además había sido podado en septiembre sin detectar el daño estructural que ha hecho que se viniera abajo, estaba entre ellos.