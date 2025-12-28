El Ayuntamiento de Orihuela llama a la precaución: no cruzar ramblas ni cauces y evitar zonas inundables

El Ayuntamiento de Orihuela ha hecho un llamamiento a la ciudadanía recordando que no se deben cruzar ramblas ni cauces y hay que evitar zonas inundables, así como atender las indicaciones de los servicios de emergencia y seguir únicamente información procedente de fuentes oficiales.

La Concejalía de Protección Civil y Emergencias ha informado de que se está realizando un seguimiento continuo de las distintas alertas hidrológicas, especialmente en relación con la subida de varios cauces que atraviesan el término municipal tras las lluvias registradas en las últimas horas en la Región de Murcia.

En concreto, se está vigilando la evolución de los cauces del Merancho y del Reguerón, así como la rambla de Abanilla.

Emergencias continúa vigilando los cauces / Información

En estos momentos, el Merancho y el Reguerón se encuentran estables y en descenso, mientras que se mantiene una mayor vigilancia sobre la rambla de Abanilla, que presenta una bajada de agua sin que resulte preocupante por el momento.

Capacidad del río

En cuanto al río Segura, se informa de que tiene capacidad suficiente para recoger todo el volumen de agua caído en Murcia, sin que exista riesgo en el término municipal de Orihuela.

Con todo, los servicios municipales continúan activos y coordinados, y se informará puntualmente ante cualquier cambio en la situación.

En caso de emergencia, se recomienda llamar al 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha contactado de urgencia con los ayuntamientos de Orihuela, Albatera y Crevillente para informarles de una maniobra crítica: el desembalse del canal de Crevillente, una conducción perteneciente al postrasvase Tajo-Segura. Esta medida extraordinaria responde a las fuertes tormentas que están afectando a la zona de Abanilla y Fortuna, en la vecina Región de Murcia, y que han obligado a liberar caudal para aliviar la presión.