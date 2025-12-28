La sorprendente colección de 1.333 belenes en Orihuela que cumple medio siglo

No es una inocentada. El oriolano José María Bregante atesora 1.333 pesebres, una colección que cumple 50 años. Todo comenzó cuando en 1975 su hermano le regaló el primero tras un viaje a Tenerife. "El número uno es pequeño y sencillo", describe.

Después han ido llegando otros de lo más variopintos. Hasta un nacimiento dentro de la habitación de San Francisco de Asís, a quien se le atribuye la costumbre, cuando en la Navidad de 1223 preparó una representación viviente del nacimiento de Jesús en una cueva de la población de Greccio (Italia), donde los personajes estaban acompañados por animales, como la mula y el buey, para recrear el humilde establo de Belén, tras su viaje como peregrino a Tierra Santa y quedar fascinado al rezar en el lugar donde nació Jesús. Fue el primero del que se tiene noticia, y así se ha mantenido hasta nuestros días más de ocho siglos después.

Nacimiento dentro de la habitación de San Francisco de Asís / Información

Tiene representaciones de todas las ciudades españolas, destacando Santillana del Mar (Cantabria) y nacimientos de artesanía gallega. Pero también de medio mundo, en los que el Niño, María y José están caracterizados por la idiosincrasia de cada país.

El primer nacimiento con el que comenzó la colección / Información

Pueden verse vestidos del típico traje andaluz, reproduciendo la escena del portal en una plaza de toros. Otro de procedencia africana en el que el buey es sustituido por un león o uno de Alaska con pingüinos y salmones y hasta del "fin del mundo" desde Ushuaia.

"Recorren mucho mundo", explica, porque hay algunos que son iguales, aunque de diferente origen, como Brasil y Mónaco o España e Italia, pero pintados de forma diferente. "Me fijo siempre en los rostros, que no parezcan payasos", añade.

Los suele comprar por Internet y también en Comercio Justo y La Abadía de Orihuela, aunque sobre todo son regalos, muchos de ellos de cuando estuvo destinado por trabajo 16 años en Torrevieja, una población con más de cien nacionalidades que dejaron su impronta en la colección.

Portales de diferentes países / Información

Países

El belén en el Taj Mahal, con el típico molino de viento holandés, en la Torre Eiffel, en góndola veneciana, a los pies de la Estatua de la Libertad y a las puertas de la Abadía de Westminster. Las figuras con las caras de las calaveras mexicanas y ropa de las famosas Catrinas, icono del Día de Muertos, aunque comprado en una tienda de Alicante. De Myanmar -antigua Birmania-, Polonia, China, Marruecos, Perú...

Nacimiento hecho de ganchillo / Información

Desde los más artesanales, elaborados con cerillas, mascarillas y chapas de refrescos -de Kenia, pero adquirido en la Catedral de Nueva York-, hasta hechos de ganchillo, con figuras de 22 centímetros. También realizado en hierro, con un peso de dos kilos, de Arenas de San Pedro (Ávila). "Este me lo acaban de regalar. Son gomas de borrar. Esto es un no parar", añade.

Almacén

Las figuras más altas miden 40 centímetros, que contrastan con el nacimiento más pequeño, de 1,5 centímetros. Lo tiene todo calculado: "Muevo una figura un par de milímetros, y ya tengo hueco", prosigue quien compró un bajo para que tuvieran su lugar en 20 metros cuadrados y con más de 4 metros de altura. "Tengo una escalera de 14 peldaños; cuando me subo me tiemblan las piernas como a Bambi", confiesa jocosamente, al tiempo que recalca: "Los tengo ahí, pero no los olvido".

Nacimiento hecho en hierro, de Arenas de San Pedro (Ávila) / Información

A sus 68 años, este empleado de banca durante más de tres décadas, ahora pensionista, se dedica a la bolsa... de la compra, así que pasa mucho tiempo contemplándolos: "Me siento en una silla y les hablo como si fueran de mi familia".

Tradiciones

En casa, donde cada año expone siempre el mismo, con unas 20 figuras, ya no cabían más. Llegó a tener unos 200. Así, ha creado su propia habitación de San Francisco de Asís con un hobby que empezó hace medio siglo, el mismo tiempo que forma parte del Grupo de Cantores de la Primitiva Pasión "Federico Rogel", que preside desde hace casi 30 años, siendo recientemente reelegido por cuatro más, pese a que no le gustan "los cargos perennes". Su voz delata también su afición por la radio. Cuenta como anécdota que llegó a entrevistar a Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno, cuando visitó la localidad.

Si la tradición navideña forma parte de su vida, la Semana Santa es para él la época más importante del año. Prácticamente, salía en procesión todos los días, un ajetreo que ya ha dejado a un lado, heredando su hija alguna de sus vestas. Pertenece al Silencio, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, El Perdón, las Mantillas... y refundó en 1987 la Sociedad Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús "los Armaos".

También fue el primer presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja en Orihuela. Precisamente, por su labor social y cultural recibió en enero el reconocimiento como caballero de la Real Orden de San Antón.