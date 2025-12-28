Las tormentas complican la jornada en Albatera: estos son los caminos y carreteras cortados al tráfico

El Ayuntamiento de Albatera ha informado por redes sociales, junto a diferentes vídeos, que debido a la crecida de las ramblas han quedado varias vías anegadas por las fuertes lluvias.

Los caminos y carreteras cortados al tráficos son los siguientes:

Camino del cementerio, en dirección a la Venta del Rocío, por la crecida de la rambla de San Cayetano.

Camino del Canalillo, por la crecida de la rambla de la Algueda.

Camino del Derramador – camino de la Erundina, cortado por la crecida de la rambla de la Algueda.

Carretera de Albatera a La Murada, cortada por la crecida de la Rambla Salada.

Además, ha recordado a sus vecinos que "se ruega extremar la precaución, evitar circular por estas zonas y respetar la señalización existente hasta nuevo aviso.

De lluvia a granizo en Albatera

Desde el perfil de MeteOrihuela comparten las imágenes de uno de los momentos más complicados en la localidad; una brutal granizada durante la tarde de este domingo.

La Vega Baja y el Medio Vinalopó, las comarcas más afectadas por el temporal

Este episodio de inestabilidad ha dejado en las últimas horas fuertes tormentas acompañadas de granizo en diversos puntos de la provincia de Alicante , especialmente en las comarcas de la Vega Baja y el Medio Vinalopó, donde los acumulados de lluvia han superado localmente los 50 litros por metro cuadrado.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha tenido que contactar de urgencia con los ayuntamientos de Orihuela, Albatera y Crevillent para informarles de una maniobra crítica: el desembalse del canal de Crevillente, una conducción perteneciente al postrasvase Tajo-Segura.

En el caso de Orihuela, el Ayuntamiento ha un llamamiento a la ciudadanía recordando que no se deben cruzar ramblas ni cauces y hay que evitar zonas inundables, así como atender las indicaciones de los servicios de emergencia y seguir únicamente información procedente de fuentes oficiales.