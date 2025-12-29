Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joven asesinado Orihuela CostaIncendio vivienda CrevillentCuenca asesor MazónCaimán vecinos PetrerNochevieja australianaCese interinos juzgados
instagramlinkedin

ORIHUELA

Condenan a una esteticista de Orihuela por intrusismo profesional en la podología

La condenada realizaba en un centro de belleza actividades propias de la rama sanitaria podológica sin estar en posesión del título universitario ni la colegiación obligatoria

Palacio de Justicia de Orihuela

Palacio de Justicia de Orihuela / TONY SEVILLA

El Juzgado de lo Penal nº3 de Orihuela ha condenado a multa diaria durante un año a una esteticista oriolana por intrusismo profesional en la podología. Esta profesional realizaba en un centro de belleza actividades propias de la rama sanitaria podológica sin estar en posesión del título universitario que lo acreditara ni la colegiación obligatoria que se requiere.

Colegio oficial

Como pudo demostrar el equipo jurídico del Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV), la condenada, tras efectuar una exploración de los pies y anamnesis del paciente, realizó un diagnóstico de onicocriptosis (uña encarnada) e hiperqueratosis (callosidades) y procedió a su eliminación utilizando instrumental cortopunzante, como bisturí, aplicó medicación y prescribió un tratamiento.

Junto a esto, según ha dado a conocer este lunes el colegio profesional, efectuó recomendaciones para el tratamiento de hongos y de una férula para los juanetes.

El Colegio Profesional subraya la importancia de ponerse en manos de profesionales titulados y colegiados

El Colegio Profesional subraya la importancia de ponerse en manos de profesionales titulados y colegiados / WAVEBREAK MEDIA LTD/EP

Competencias sanitarias

"La ciudadanía debe saber que estas actividades que realizó esta esteticista de Orihuela son competencias sanitarias de la Podología y no del ámbito de la estética que, únicamente, contempla el embellecimiento. Esta condena ha permitido detener una actividad delictiva que pone en riesgo la salud de los pacientes sin que sean conscientes y dar un paso más para acabar con el intrusismo en la podología", ha afirmado Maite García, podóloga y miembro de la comisión jurídica del Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana.

"Hemos de concienciarnos de la importancia de confiar la salud de nuestros pies únicamente a los profesionales sanitarios especializados en ellos, que somos los graduados universitarios en Podología. Para asegurarnos de que nos encontramos ante un profesional cualificado podemos solicitar el número de colegiación, necesaria para el ejercicio de la profesión", señaló la misma fuente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat licitará 'de forma inminente' por casi 6 millones la reforma del antiguo asilo de Orihuela
  2. El Conejo de Oro' de Torrevieja vende un décimo del tercer premio y una serie del segundo quinto del sorteo de Navidad 2025
  3. Lo sorprenden con 6 kilos de marihuana en una maleta cuando iba a ser detenido en San Isidro por una paliza en Cox
  4. Cae una palmera en el paseo marítimo de Juan Aparicio de Torrevieja
  5. Torrevieja encarga a la Universidad Politécnica de Madrid un estudio por más de 50.000 euros un estudio sobre la futura Ciudad Administrativa
  6. Torrevieja reabre un primer tramo del dique de Levante
  7. Navidad 2025 pasada por agua en la Vega Baja
  8. Comprueba los números premiados en la lotería de Navidad en Torrevieja

Condenan a una esteticista de Orihuela por intrusismo profesional en la podología

Condenan a una esteticista de Orihuela por intrusismo profesional en la podología

Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa

Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa

El Gobierno eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y pone el trasvase contra las cuerdas

El Plan de Contratación del Ayuntamiento de Torrevieja para 2026 contempla licitaciones por valor de 60 millones

Treinta interinos denuncian su cese sin previo aviso en los juzgados de Alicante por los nuevos tribunales de instancia

La amargura del campo alicantino: el aumento de costes tira por tierra la buena producción agrícola

Ambulancias SAMU sin médico también en la segunda semana de Navidad

Ambulancias SAMU sin médico también en la segunda semana de Navidad

Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida del caudal del río Segura que pone en alerta a la Vega Baja

Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida del caudal del río Segura que pone en alerta a la Vega Baja
Tracking Pixel Contents