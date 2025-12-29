El Gobierno eleva el 1 de enero el caudal ecológico del Tajo y da otra puntilla al trasvase

El Ministerio para la Transición Ecológica elevará el caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 8 metros por segundo desde el 1 de enero de 2026. Lo hará en aplicación de las previsiones de la Ley del actual ciclo del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo vigente desde enero 2023 y por el que el volumen de agua circulante por ese tramo del río ya se incrementó de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en 2025. En opinión de los regantes la decisión da otra puntilla al trasvase Tajo-Segura.

Para Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), el incremento es una "medida injustificada". "Altera el difícil equilibrio entre las dos cuencas sin beneficiar a ninguna de ellas", señaló quien es máximo representante de 80.000 regantes agrupados en 60 comunidades de Alicante, Murcia y Almería, beneficiarios del agua del Tajo desde hace más de cuatro décadas.

Considera, además Jiménez que "los únicos beneficiados, entre comillas, son los portugueses que estarán sorprendidos de ver cómo los españoles les entregan, sin problema, algunos miles de hectómetros hasta ahogarles, pero les discuten a compatriotas las migajas del trasvase", mantuvo en declaraciones a INFORMACIÓN.

Lucas Jiménez, presidente del SCRATS en una imagen junto a los "tubos" del trasvase en Orihuela / Matías Segarra

Riegos de Levante

Para Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda del río Segura, "todo lo que sea incrementar caudal ecológico en el Tajo, implica menos agua en los embalses de cabecera y por consiguiente menos agua disponible para trasvasar. Es de vergüenza que con los miles de hectómetros que llegan a Portugal todavía les parezca poco. En España hay suficiente agua para todos bien administrada y realizando las obras de interconexión necesarias. Es una aberración que el Ministerio nos lleve a una sequía hidrológica si hay agua en España para todos".

El también vicepresidente del SCRATS señaló que la cuenca del Segura necesita del trasvase Tajo-Segura para cumplir con las demandas de los agricultores y "más con la mala situación que atraviesa históricamente" la cuenca de déficit hídrico. Aprovechó para recordar que "hay que incidir en el nuevo ciclo de planificación -de 2028 a 2032, ahora en sus primeras fases de redacción y debate- para revertir estos caudales políticos que nos impusieron".

Roque Bru Bonet, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda del río Segura / Matías Segarra

Asaja

José Vicente Andreu, presidente de la organización de agricultores Asaja-Alicante, subrayó que ese incremento "es una obligación que nos impone una ley injusta. El caudal hay que subirlo para cumplir el plan de cuenca del Tajo. Afortunadamente, la naturaleza es más leve con nosotros que el Gobierno de España. Ante el incremento de caudales ecológicos del plan de cuenca, la naturaleza respondió con lluvia, y hemos tenido el mejor año de las últimas décadas", indicó Andreu en referencia a las históricas reservas del trasvase tras un año hidrológico con registros pluviométricos muy generosos en la cabecera del Tajo, donde se ubican los embalses de los que se alimenta el trasvase y que han permitido autorizar el trasvase de más de 480 hectómetros cúbicos de agua los regantes usuarios del trasvase y para abastecimiento urbano. De ese total, en torno a un 25 % se destina a la provincia de Alicante. "Afortunadamente, la naturaleza es más leve con nosotros que el Gobierno. Ante el incremento de caudales ecológicos del plan de cuenca, la naturaleza respondió con lluvia, y hemos tenido el mejor año de las últimas dos décadas", reiteró.

José Vicente Andreu, presidente de ASAJA-Alicante / INFORMACIÓN

"¿Lo entiende alguien?"

Ángel Urbina, representante histórico de los regantes, señaló por su parte que ese incremento se debe, a su juicio, a la política clara de "eliminar a los agricultores del uso del Acueducto Tajo-Segura, no darles ninguna alternativa" y señaló "a los malditos políticos, que permiten esto", que "defienden mal su territorio, les señalaremos uno por uno. Para que los ciudadanos nunca los voten". Los regantes y ciudadanos ya sabemos quienes son los culpables de nuestra ruina". Urbina señaló que se trata de una situación que se da paradójicamente con una reserva de agua en los embalses de cabecera que alimentan el trasvase de más de 1.000 hectómetros cúbicos. Para la misma fuente el incrementar de 6 m3/s a 8 m3/s , supone quitar a los regadíos de Alicante, Murcia y Almería, 70 hectómetros al año de los 200 (de media anual) que reciben los agricultores y "dárselos a las compañías hidroeléctricas, para producir electricidad y regalárselos a Portugal, que le sobran 4.000 hectómetros y así les sobrarán 4070 hm3. "¿Lo entiende alguien? Se sacrifica a la agricultura por algún acuerdo inconfesable", aseguró el veterano ingeniero. "Incrementar inútilmente, el caudal del río Tajo, desde Bolarque hasta Aranjuez es la muerte del regadío humilde y familiar del Levante Español. Y la ruina en la Vega Baja y en Elche", sentenció.

Regadíos intensivos del trasvase en La Murada (Orihuela) / TONY SEVILLA

Obligación legal

Aunque el Gobierno de España ha reiterado que el incremento de los caudales ecológicos es una obligación legal impuesta por distintas sentencias del Tribunal Supremo -que insistían en fijarlos pero sin especificar cómo en cumplimiento de la normativa europea-. También asegura que no supone el recorte en el trasvase que denuncian los regantes, aunque son los propios técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), sobre los que deben basar sus decisiones los cargos públicos en esta materia, los que indican que ese aumento de caudales significará en 2027, cuando se completen hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo, un descenso de aproximadamente en la mitad de caudales trasvasables sobre los vigentes en 2024. Una media de 220 hectómetros anuales a unos 120 que llegan a los regantes, mientras que la transferencia para el consumo urbano, que es prioritario, se mantendría en el mismo nivel de unos cien anuales. Este incremento de caudales ecológicos fue denunciado por la Generalitat, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Todos los recursos han sido desestimados por el Alto Tribunal, que no ha resuelto todavía los presentados por el SCRATS, la Diputación de Alicante y la Comunidad del Campo de Cartagena.

El Gobierno aprobó el actual ciclo del plan de cuenca 2022-2027 con unas previsiones de compensar este recorte, que también justifica con la previsión de disminución de precipitaciones derivada del cambio climático, con aportaciones alternativas a través del agua desalada del mar que tres años después de aprobarse todavía no se han cumplido.

El incremento de la producción de agua desalada de la planta de Torrevieja de 80 hasta 120 hectómetros anuales no estará listo hasta el mes de marzo de este año y cuenta con una enorme sobredemanda. La demanda multiplica por seis a la oferta que generará. Mientras que la segunda desaladora de la Vega Baja con capacidad para producir cien hectómetros y la segunda de Águilas, con la misma envergadura, no han llegado todavía ni al anteproyecto.