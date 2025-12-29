TORREVIEJA
El Plan de Contratación del Ayuntamiento de Torrevieja para 2026 contempla licitaciones por valor de 60 millones
El documento prevé dedicar 4 millones e las nuevas paradas del transporte urbano, la adecuación de dos parcelas para el IES 7 y el colegio número 17 en aulas prefabricadas, la reformar la sede de la Policía Local y adjudicaciones en parques por valor de 12 millones al margen del actual servicio de Actúa
El Plan de Contratación Anual aprobado por el Ayuntamiento de Torrevieja para 2026 contempla un gasto de 60 millones de euros concentrado en las áreas de Transportes, Parques y Jardines y Alumbrado Público, además de contemplar por anticipado, ante la constante llegada de nuevo alumnado sobrevenido a la ciudad, la adecuación con una partida de 300.000 euros cada una de dos parcelas para albergar el IES Número 7 (como sección delegada del IES Mare Nostrum) y el colegio número 17, ambos levantados necesariamente en módulos provisionales.
En total son 171 contratos con importes que oscilan que no superan los 15.000 euros sin IVA -los contratos menores- hasta los más de 4 millones. Como es el caso del previsto con mayor importe para ejecución de la construcción de las paradas del nuevo servicio de transporte público.
Los principales
La construcción de paradas por un valor de cuatro millones de euros está prevista al margen de los 115 millones por los que el Ayuntamiento tiene previsto adjudicar el nuevo servicio de transporte urbano por un periodo de quince años y que se encuentra -por segunda vez- en fase de licitación y presentación de ofertas. La mayor parte de las actuales paradas -donde hay- datan de la década de los años 2000, cuando una empresa se adjudicó su instalación a cambio de explotar soportes de publicidad, en un contrato que expiró hace más de ocho años por lo que carecen de mantenimiento y presentan un estado lamentable, acorde con el pobre servicio que presta la actual empresa del servicio Avanza. Solo se han reinstalado de forma urgente algunas en las zonas más concurridas como el intercambiador de las Eras de la Sal ahora desplazado a la avenida de Gregorio Marañón.
Además, este plan rescata la idea inicial del actual equipo de gobierno de ampliar y reforzar la sede de la Policía Local. Un cuerpo que ya cuenta con 180 agentes y que va a incorporar a otros 20 de movilidad. El Ayuntamiento ha contemplado la posibilidad de alquilar instalaciones para albergar esas nuevas instalaciones pero con esta previsión el área de Policía que dirige Federico Alarcón, parece apostar, de nuevo, por una rehabilitación integral de la actual sede junto a la CV-905.
Del listado llama la atención la incorporación de varios contratos millonarios dedicados al área de Parques y Jardines que se plantean al margen del propio contrato vigente adjudicado a Actúa (Grupo Orthem) por 113 millones de euros y un periodo de quince años.
Así figuran la "estabilización de espacios verdes deteriorados" por 3 millones de euros; suministro de equipamiento de material y equipamiento de riego, que según esta relación no estaba incluido en la reciente adjudicación por otros 3, suministro y plantación de arbolado por 1,1 millones; o los proyectos y ejecución de un parque sensorial y un jardín terapéutico por otros 2,2 millones de euros. Además, se incluye la creación de islas de sombra, juegos biosaludables, jardines inmersivos y resilientes y velas de sombra por cuatro millones de euros más. En total son contrataciones por más de 12 millones de euros.
También figuran actuaciones anunciadas durante este año como la senda peatonal y ciclista entre el barrio de San Roque y las Eras de la Sal con una importante subvención de fondos europeos y el centro cívico de San Roque; pero también algunas de nuevo cuño, como la habilitación de paradas para el servicio de taxi que alcanzará las cien licencias durante 2026 por medio millón de euro.
Planificación
El técnico de administración general que ha elaborado el documento recuerda que el plan de Contratación es necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia, economía de medios, transparencia, concurrencia y mejora de la calidad de la contratación, "garantizando que todos los ciudadanos y sobre todo los potenciales licitadores tengan conocimiento de la programación de dicha actividad". Además, asegura que resulta "una oportunidad para el mejor funcionamiento de la estructura dedicada a la preparación y adjudicación de la contratación municipal al anticiparse a las previsiones de futuro y hacerlo con racionalización de medios y tiempos, especialmente cuando los recursos dedicados son escasos ante la complejidad creciente de la gestión contractual".
En este sentido el documento advierte que actuar en este área sin planificación previa "mediante la fórmula acción reacción, produce inconvenientes e ineficiencias graves, como la que se deriva de la terminación de un contrato, cuando debido a la falta de planificación, el siguiente llamado a sucederle no ha culminado todavía el procedimiento de adjudicación y formalización". Situación que ha originado en "ocasiones la utilización de construcciones jurídicas inapropiadas para la prórroga forzosa del contrato, tales como contratos menores o procedimientos negociado puente" y aunque el técnico no lo menciona, también el pago sin contrato con informes en contra de Intervención.
Es una previsión
El concejal de Contratación, Domingo Paredes, vuelve a insistir en que este plan, que es obligatorio desde el punto de vista legal pero que solo comenzó a elaborarse desde que asumió la responsabilidad en el área, se trata de una previsión aportada por todas las concejalías. Parte de los contratos previstos de forma obligada deberán tramitarse durante el año próximo porque su vigencia se agota durante ese ejercicio y se trata de servicios o suministros esenciales para el día a día del municipio.
Por ejemplo, el de reparación y mantenimiento de centros educativos que supera los dos millones de euros. Pero otros se incluyen como posibilidad. Desde el punto de vista administrativo es mucho más fácil sacar adelante un contrato que figure en el plan anual que incorporarlo de forma sobrevenida porque en caso de no estar previsto en ese documento los técnicos deben justificar la urgencia y la necesidad de llevarlo a cabo. Una urgencia que suele enfrentarse a obstáculos administrativos si intenta justificar a través de contratos menores que se pueden adjudicar a dedo.
