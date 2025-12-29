Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida importante del caudal del río Segura a su paso por la Vega Baja

Las lluvias no dejan la Vega Baja con un mes de diciembre extraordinariamente húmedo para una zona de clima semiárido. Esta madrugada las tormentas han vuelto hacer aparición hasta primera hora de la mañana de este lunes dejando acumulados de lluvia de hasta 20 litros por metro cuadrado en Orihuela Costa y Pilar de la Horadada, con datos de precipitación más discretos en Torrevieja y el interior de la comarca, aunque con una intensa actividad eléctrica, hacia donde se ha desplazado la tormenta para ir perdiendo fuerza. En Pilar de la Horadada la tormenta ha llegado acompañada de granizo que ha dejado un manto blanco sobre la arena de las playas y las calles de Torre de la Horadada.

Precipitaciones

Las precipitaciones de los últimos días en la Región de Murcia, que hicieron crecer los barrancos y azarbes de la red de riego en las márgenes izquierda y derecha del Segura en la Vega Media han tenido su reflejo en el aumento del caudal del río Segura a lo largo de los treinta kilómetros que recorre en la comarca desde Las Norias en Orihuela hasta su desembocadura en Guardamar.

Cauce urbano del río Segura a su paso por Rojales a primera hora de este lunes (29/ 12 / 2025 / D. Pamies

Así, en el cauce urbano de Rojales, en el punto de la ribera se estrecha en el puente de Carlos III, los datos en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Segura registraban un aforo de casi 30 metros por segundo cuando lo habitual es de que el río no supere ni el metro por segundo de caudal en esta época del año salvo momentos puntuales de desembalse de la tanda para riego tradicional. En uno de los tres ojos del puente se acumulaban restos vegetales y residuos sólidos arrastrados por la fuerza del agua.

La CHS, como avanzó INFORMACIÓN, puso en alerta el domingo a los municipios ribereños de Orihuela, Jacarilla, Almoradí, Formentera del Segura, Benijófar, Rojales y Guardamar del Segura para que estuvieran al tanto de la evolución del caudal del río, que la entidad de cuenca espera que comience a bajar de forma gradual a lo largo de la jornada de este lunes.

La tormenta ha dejado una alfombra de granizo en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Rambla de Abanilla

En Orihuela el área de Emergencias del Ayuntamiento ha estado especialmente atenta a la evolución de la crecida del río-rambla Chícamo-Abanilla que en la jornada del domingo llegaba con caudal importante hasta Benferri. En este punto el azud desvía el agua por dos ramales: hacia Cox y Granja de Rocamora y aguas abajo hasta Orihuela.

El Ayuntamiento oriolano decidió cortar dos caminos que atraviesan el cauce -sin deslindar- de la rambla en las inmediaciones del polígono industrial Puente Alto, donde la fuerza de esta rambla arrasó la zona industrial en las inundaciones de Santa María en septiembre de 2019. También se ha seguido puntualmente la evolución del caudal del azarbe de Hurchillo que también ha experimentado una crecida importante aunque sin suponer peligro de desbordamiento.

El granizo acumulado junto a la playa de la Torre de la Horadada / INFORMACIÓN

Balance

El episodio de tormentas de este mes de diciembre, poco habituales en una época del año que no destaca en la Vega Baja en los registros históricos por sus acumulados de lluvia, han permitido que la mayor parte de los municipios del Bajo Segura hayan alcanzado su media anual de lluvias situada entre los 280 y los 300 litros por metro cuadrado.

Y en casos puntuales que se hayan elevado muy por encima de la media, como ha ocurrido en litoral sur de la comarca. Es el caso de Pilar de la Horadada con más de 600 litros por metro cuadrado, en Pinar de Campoverde, en el entorno de Sierra Escalona, Orihuela Costa, y Torrevieja. En este último municipio en algunos puntos del término municipal se han rebasado los 400 litros por metro cuadrado.

Son unas lluvias muy positivas para la agricultura. Este mes de diciembre húmedo ha permitido ahorrar en riegos en la huerta tradicional y los regadíos del trasvase Tajo-Segura. A lo que se suman unas temperaturas que permitirán mantener la humedad acumulada sobre el terrano durante semanas.