El bipartito de Orihuela cierra el año con una ejecución presupuestaria de un 45% en lo que va de mandato

Con el fin de año es momento de hacer balance de gestión. La ratio de ejecución presupuestaria en los dos años y medio de gobierno de PP y Vox en Orihuela es de un 45%. Esto es, de los 44 millones de euros aprobados en inversiones se han aprobado 19,5 millones, incluyendo las ya realizadas o que están en licitación, con un horizonte para que se lleven a cabo hasta finales de 2026.

En concreto, el presupuesto de 2024 contemplaba 41 millones -13 en Orihuela Costa-, y se han llevado a cabo 14 millones -solo dos en el litoral-, lo que arroja una ratio de ejecución de un 35% en todo el municipio, mientras que en las cuentas de este año la cantidad fue de 3 millones de euros, ejecutándose 2, por lo que se ha alcanzado un 74%, pero la media no supera el 50%.

En cuanto a la presión fiscal -el esfuerzo económico de los ciudadanos de Orihuela con respecto a su PIB para el pago de los tributos municipales (impuestos, tasas, multas, etc.)- se ha incrementado en los dos últimos ejercicios en un 15 % como consecuencia, principalmente, de la subida de la tasa de recogida de residuos, que en el caso oriolano se ha triplicado, pasando de 70 euros anuales a una tarifa plana de 202,87 euros.

Desestiman el recurso Desde las pedanías y el litoral se realizó una campaña para que los contribuyentes presentaran una reclamación económica administrativa por el recibo de la nueva tasa de basuras que se cobró en mayo con un importe de 101,44 euros, del primer semestre, por considerar que es contraria a la ley, que establece que el importe de la tasa debe determinarse en función de la cantidad de residuos generada por cada usuario. Muchos de quienes la presentaron, que fueron más de mil vecinos, están recibiendo ahora la respuesta del SUMA, Unidad de Gestión de Tasas Inmobiliarias, que desestima el recurso presentado, argumentando que los criterios de cobro responden a lo establecido en la modificación de la ordenanza fiscal, que no fue objeto de recurso. Contra la desestimación solo cabe interponer de forma individual un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, un proceso que necesita abogado y procurador, por lo que supone un coste. El Ayuntamiento de Orihuela no dispone de un órgano de resolución de las reclamaciones económico­ administrativas que presentan los ciudadanos, por lo que se derivan al SUMA para que las resuelva, que a su vez es, precisamente, el organismo que elaboró el informe que sirvió de base para la modificación de la ordenanza fiscal.

Así se desprende de un análisis que ha realizado Tomás Moreno, de La voz de la Costa, hasta hace poco presidente de la organización vecina Unidos por la Costa, a tenor de aquellos indicadores de los que hay datos públicos, registrados en la web municipal y de otros organismos o el portal de transparencia municipal. Una labor de fiscalización que corresponde a la oposición, pero que, ante la falta de un balance por parte de los grupos municipales, ha decidido llevar a cabo él mismo.

Balance de fin de año / La voz de la Costa

Contratos

Atendiendo al nivel de eficiencia de áreas como Contratación, a 31 de octubre, se habían licitado en los últimos doce meses 138 contratos -excluyendo los menores- por un total de 31 millones de euros. De todos ellos se adjudicaron por procedimiento armonizado (SARA) seis por 4,5 millones y 162 días de plazo medio, lo que se traduce en un grado de cumplimiento bastante bajo, de un 38%, y otros 71 contratos por 15,7 millones de euros y 73 días de plazo medio, con un cumplimiento de un 81%. Por tanto, quedan 61 contratos pendientes de adjudicación por valor de 11 millones de euros.

Pago a proveedores

Otro dato destacable es que la Administración local ha mejorado su gestión financiera en los dos últimos años, reduciendo en más de 70 días (más de un 70%) el periodo medio de pago a sus proveedores, que en abril de 2023 se situaba en 102,35 días, en diciembre de 2024 en 53,38 y en septiembre fue de 31,71, aunque sigue siendo algo superior a la media de todos los ayuntamientos, que se sitúa en 29,74 días.

Asimismo, las cuentas de 2025 incrementaron el gasto en un 52% con respecto al año anterior. Para este año se destinaban 104 millones de euros para gasto corriente y de personal, mientras que el mismo concepto en 2024 fue de 68,2 millones. Esto es, 1.214 euros por habitante empadronado frente a 796 euros.

Con todo, Unidos por la Costa detectó una infrafinanciación de más de 15 millones. Dicho de otro modo: el litoral aporta 15 millones más de los que recibe en servicios e inversiones.

Nuevos presupuestos

Hay que recordar que los presupuestos de 2026 siguen encallados. Uno de los principales escollos a salvar para que los socios de gobierno se pongan de acuerdo y puedan sacar adelante sus terceras cuentas -con el hito de que cuando llegaron al poder Orihuela seguía funcionando con unos presupuestos de 2018 ante la incapacidad de aprobar unos nuevos- se concentra en los gastos de personal. El PP ha sacado adelante una Relación de Puestos de Trabajo, una herramienta de la que hasta ahora carecía el Ayuntamiento para definir cargos, funciones y retribuciones, que Vox ha rechazado porque considera que dispara los gastos hasta límites insostenibles.

Compromisos en el programa electoral del PP / La voz de la Costa

Siguiendo con la lupa sobre la Costa, el PP ha cumplido solo un 34% de los compromisos que adquirió en su programa electoral para el mandato 2023-2027. De los 84 objetivos se han analizado los 47 que afectan a servicios básicos e infraestructuras, de los que se han realizado 16, incluidos los que están en curso de ejecución.

Por último, el análisis recuerda que la valoración media de los servicios básicos municipales es un 5, con tres suspensos en los servicios más demandados por los vecinos, según se desprendió del Barómetro de Opinión del Municipio de Orihuela encargado por el propio Ayuntamiento. Los resultados a partir de las 561 entrevistas realizadas fueron: limpieza viaria y recogida de residuos un 4,3, parques y jardines 4,8, estado y mantenimiento de viales 4,8, alumbrado 5,5, seguridad 5,3 y abastecimiento de agua potable 5,5.

El balance de gestión es, por tanto, negativo, según el análisis, en cuanto a indicadores de calidad de los servicios esenciales, el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y la presión fiscal en un municipio que demanda mejores servicios y más inversión, así como capacidad de gestión para llevarla a buen término.