Callosa de Segura aprueba unos presupuestos de 16 millones con el 50 % dedicado al gasto de personal y la incorporación de 15 agentes de Policía Local

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la aprobación inicial del presupuesto 2026 y plantilla de personal del Ayuntamiento de Callosa de Segura -durante los próximos quince días se someterán a exposición pública- en un acuerdo que se aprobó en sesión plenaria del pasado martes 23 de diciembre. Las cuentas que contaron con el respaldo del equipo de gobierno formado por el PSOE, que preside la Corporación con la alcaldesa Amparo Serrano, los independientes de UCIN, liderados por Javier Pérez, y el concejal de la coalición Esquerra Unida Unidas Podemos, y el voto en contra del grupo Popular. Por motivos personales la edil del grupo Vox no asistía a la sesión de presupuestos.

Ingresos

La cifra total de los presupuestos para el próximo 2026 asciende a 16.121.108,74 euros. Con una subida porcentual del 7,2% que supone un incremento de más de un millón de euros respecto a los presupuestos del 2025. Los ingresos que nutrirán las cuentas municipales desde la administración central sumarán 5,9 millones de euros. Esta es la partida de mayor cuantía en el capítulo de ingresos.

Por otra parte, los presupuestos reflejan la previsión de ingresar ayudas de otras administraciones como la autonómica o la provincial, siendo esta una cifra que desde el equipo local se ha trabajado con prudencia financiera, muy por debajo del incremento previsto por parte del Ministerio de Hacienda en sus comunicaciones de previsión de ingresos.

La alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano / AXEL ALVAREZ

Gastos

En el capítulo de gastos, la partida presupuestaria con mayor índice de gasto que se contempla es la destinada a pagar las nóminas del personal, con aproximadamente el 50% del presupuesto de gastos, ocho millones de euros irán destinados a ello, teniendo en cuenta la aplicación de la carrera profesional y la incorporación en la plantilla de 15 agentes de policía local que tras su formación en el IVASPE se integran en el servicio a pleno rendimiento en el próximo mes de febrero del próximo ejercicio.

Otro de los grandes capítulos de gastos es el que el consistorio dedicará en 2026 al consorcio de residuos con un importe de 1.223.000 euros destinado a la eliminación y tratamiento de residuo sumado a los 70.000 euros que se dedicarán a los ecoparques. El consistorio de este municipio de 19.900 habiantes dedicará igualmente 350.000 más a subvenciones de entidades deportivas, culturales y sociales, donde como novedad este ejercicio la convocatoria de concurrencia competitiva para entidades sociales se ha derivado a subvenciones nominativas para las entidades que hasta ahora optan a esta convocatoria, ADISCA, Asociación Familiares Alzheimer,Tercera Edad Callosilla, Asociación de Mujeres y Asociación de Amas de Casa.

📊 PRESUPUESTO 2026 — CALLOSA DE SEGURA CONCEPTO IMPORTE (€) TOTAL PRESUPUESTO 16.121.108,74 INCREMENTO vs. 2025 (+7,2%) +1.082.000,00 (aprox.) INGRESOS CENTRALES 5.900.000,00 GASTO EN PERSONAL (50%) 8.000.000,00 CONSORCIO DE RESIDUOS 1.223.000,00 ECOPARQUES 70.000,00 SUBVENCIONES (deportivas, culturales y sociales) 350.000,00 APORTACIÓN MUNICIPAL A INVERSIONES 930.419,12 NUEVOS POLICÍAS LOCALES +15 agentes (febrero 2026) 🚔 ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 26,83 % 📉 Fuente: BOP Alicante, 23/12/2025. Datos redondeados donde se indica «aprox.».

Inversiones y préstamo

En cuanto a las inversiones previstas, se actuará en una reforma integral del Centro Deportivo Municipal, una adecuación de aparcamiento del Centro de Salud, la conexión ciudad y estación de alta velocidad mediante expropiación de terreno, señalización vial, la adquisición de los terrenos del campo de fútbol de la Frasquitina así como el cierre del justiprecio de la zona verde de la UT10, recurriendo, dado el bajo nivel del índice de endeudamiento del consistorio, 26,83%, a la financiación externa para hacer frente a inversiones, que asciende en la aportación municipal de 930.419,12 euros.

Vista del casco urbano de Callosa de Segura desde la sierra / tony sevilla

Según asegura el equipo de gobierno callosino "se trata de unos presupuestos que se han ajustado a los patrones de ingresos previstos en base a los datos que se han manejado del ejercicio actual y anteriores, de forma que respaldaron el equilibrio para el ayuntamiento a la par que responden a las necesidades de la ciudad".

Unos presupuestos que se aprueban en tiempo y forma, antes que termine el ejercicio, reflejando el rigor y la gestión del gobierno local, donde se prevé unos buenos datos en la liquidación del presupuesto 2025 que permita poder realizar más proyectos acudiendo al remanente de tesorería del ejercicio corriente.