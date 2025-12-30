El Ayuntamiento asegura ahora que la ampliación del centro de salud de Orihuela Costa era inviable porque el suelo propuesto forma parte de un vial sin ejecutar

La Conselleria de Sanidad ha confirmado oficialmente que la ampliación del Centro de Salud de Orihuela Costa no puede llevarse a cabo debido a "la inviabilidad técnica y urbanística" de la parcela inicialmente propuesta, tal y como reflejan los informes y comunicaciones remitidos al Ayuntamiento de Orihuela, según aseguró este lunes el equipo de gobierno oriolano.

Según la documentación trasladada por la propia conselleria, el terreno planteado para la ampliación del centro presenta "graves deficiencias urbanísticas", ya que los datos catastrales no se corresponden con el planeamiento municipal y el suelo figura como vial, es decir, como una calle, y no como un solar edificable. Esta circunstancia impide emitir "un informe técnico favorable y hace inviable, desde el punto de vista legal y urbanístico, la ejecución de la ampliación prevista", según la Concejalía de Sanidad.

Conselleria de Sanidad

En este sentido, la Conselleria de Sanidad requirió formalmente al Ayuntamiento en dos ocasiones consecutivas, mediante oficios de 7 de octubre y 9 de noviembre de 2022, la regularización catastral y registral imprescindible de la parcela, durante el anterior mandato municipal -en referencia al liderado por la socialista Carolina Gracia tras la moción de censura que desbancó de la Alcaldía a Emilio Bascuñana- advirtiendo "expresamente de que, sin dicha subsanación, no era posible continuar el procedimiento administrativo, ni redactar el proyecto, ni ejecutar la ampliación del centro de salud".

Algo de lo que informa el Ayuntamiento oriolano tres años después, cuando el municipio plantea otra ubicación para descartar esta ampliación y que la Generalitat levante el segundo centro de salud, que cubra la demanda de la zona norte del litoral oriolano. En estos momentos el único centro de salud de la costa oriolana atiende a unos 30.000 residentes y una población potencial mucho mayor en verano.

Tal y como señalan los propios informes autonómicos, según señala ahora el Ayuntamiento oriolano, no consta que estos reparos fueran subsanados, por lo que no llegó a emitirse informe técnico favorable, "quedando el proyecto bloqueado exclusivamente por motivos técnicos y urbanísticos". En consecuencia, asegura la concejala, "no se produjo la pérdida de ninguna inversión económica", ya que la normativa impide destinar fondos públicos a actuaciones sobre suelos que no sean plenamente viables desde el punto de vista legal y patrimonial.

Acceso principal al centro de salud de Orihuela Costa / INFORMACIÓN

Los documentos

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, subrayó que “los documentos oficiales son muy claros y dejan constancia de que la ampliación no se puede realizar porque no es posible técnicamente, ya que el terreno es un vial y no un solar edificable. Sobre una calle no se puede construir ni ampliar un centro de salud. Siempre hemos dicho la verdad y ahora la respalda la propia Conselleria”.

Parcela propuesta para la ampliación que según la Concejalía de Sanidad figura como un vial en el Plan General y que se usa como aparcamiento improvisado ahora / INFORMACIÓN

El nuevo solar

Celdrán recordó que, en octubre de 2024, el Ayuntamiento de Orihuela propuso una nueva parcela municipal compatible con uso sanitario dotacional, situada en el sector H-1 Villarosa, que sí cumple los parámetros urbanísticos exigidos. Esta nueva ubicación cuenta ya con informe previo de viabilidad técnica favorable y se ha solicitado la delegación de competencias para su construcción, tal y como se aprobó en el último pleno. “Desde este equipo de gobierno seguimos trabajando con rigor para dotar a Orihuela Costa de las infraestructuras sanitarias que necesita, siempre sobre bases técnicas sólidas y conforme a la legalidad”, ha concluido la edil.

El centro de salud de Orihuela Costa abrió como consultorio auxiliar, en junio de 2004 en una parcela de 2.400 metros cuadrados con unos 800 construidos. Fue reforzado como centro de salud pocos años después. Ya comenzó su andadura pequeño, puesto que fue concebido para asumir a una población de solo 14.000 habitantes.