La CHS reclama a los agricultores de la Vega Baja cerrar las tomas de riego del Segura ante el desembalse de agua salinizada del pantano de Santomera

La Confederación Hidrográfica del Segura ha comunicado a los Juzgados de Aguas, Sindicatos y Comunidades de Regantes tradicionales de la huerta de la Vega Baja que desde el próximo día 2 de enero va a proceder al vaciado del embalse de Santomera (Región de Murcia), aguas arriba de Orihuela, junto al límite con la provincia de Alicante, en una operación que se prolongará hasta el día 9 y que obligará a cerrar las tomas de riego de los azudes y los motores de bombeo a lo largo de los 30 kilómetros que recorre el cauce del Segura hasta su desembocadura por la Vega Baja. Una medida que afecta aproximadamente a unas 25.000 hectáreas de cultivo, sin contar con el Camp d'Elx que también recibe los aportes del Segura elevados hasta el Hondo por Riegos de Levante Margen Izquierda.

El embalse de Santomera es pequeño. Cuenta con una capacidad nominal de unos 21 hectómetros cúbicos, aunque posiblemente sea menor porque no se ha llegado a dragar en profundidad desde su construcción en 1966. El embalse suma ahora algo más de seis hectómetros el doble que antes de las lluvias del fin de semana, pero solo está al 25 % de su capacidad. Pero su función no es la de reservar agua. Su objetivo fundamental es el de contar con la mayor capacidad posible de laminación de agua para poder asumir nuevas avenidas. En solo ese fin de semana recibió 3 hectómetros cúbicos de agua que hubieran llegado a Benferri, Redován y Orihuela, provocando daños materiales, si el canal artificial que intercepta la rambla aguas abajo de Abanilla no hubiera desviado estos aportes hasta Santomera.

D. Pamies

Más de cien metros cúbicos por segundo

En su misiva a las comunidades de regantes, sindicatos de riego y juzgados de aguas, el comisario de Aguas adjunto, Adolfo Mérida, explica que el embalse de Santomera desvió la crecida del rambla de Abanilla más de 3 hectómetros con entradas punta al embalse de hasta 115 metros cúbicos por segundo el pasado fin de semana "reduciendo notablemente la llegada de caudales a Orihuela" por la margen izquierda del Segura. Un valor que, por ejemplo, multiplica por más de cien el caudal que suele llevar el río Segura a su paso por la comarca en esta época del año.

Pero ahora, mantiene el documento, se "hace conveniente el vaciado del embalse", según la nota interna remitida a los agricultores tradicionales. Esta operación se prolongará durante una semana.

Embalse de Santomera en septiembre de 2019 / INFORMACIÓN

Contra las riadas

El embalse se construyó para evitar inundaciones en Santomera porque además de esa derivación artificial desde el cauce del río rambla Chícamo-Abanilla recoge los aportes de la temible rambla Salada. Y se construyó tras las trágicas consecuencias de una riada en Santomera en los años 40.

Como el objetivo no era reservar agua de riego, sobre una superficie total de unas 90 hectáreas, nunca se tuvo en cuenta la calidad del agua. Los suelos que ocupa la zona del embalse y los que atraviesan las aguas hasta llegar a la presa salinizan cualquier aporte.

Por eso la CHS señala que en "previsión de las altas conductividades" que puedan registrarse en el cauce, se recomienda cerrar las tomas y motores ubicados aguas abajo de la entrega del Merancho -que el azarbe sobre el que desagua el embalse y que a su vez desemboca en el río en límite de la Región de Murcia con Alicante-.

La CHS recomienda que se cierre incluso la toma de Puertas de Murcia situada aguas arriba porque también podría verse afectada, mientras dure la operación. La CHS advierte que aunque la operación se prolongará hasta el día 9 podría tener efectos en el entorno de la desembocadura todavía dos días más. Algo que afecta a los regantes de Guardamar y a la toma del azud de San Antonio de Riegos de Levante Margen Izquierda y la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha. La Confederación solo ha informado de este procedimiento a las comunidades de regantes. No lo ha hecho público a la ciudadanía.

La decisión de la entidad de cuenca llega afortunadamente en un momento en el que riego en la huerta no es prioritario después de un mes extraordinario en precipitaciones con acumulados de más de cien litros por metro cuadrado aunque algunos agricultores -solo una minoría en la huerta tradicional que riega a manta- sí cuentan con pequeños embalses y riego localizado que podrían reservar el agua de las tandas que no van a poder recibir.

Embalse de Santomera, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Las inundaciones de Santa María

La prevención a la hora de vaciar el embalse por parte de la CHS no es gratuita. La capacidad de la rambla Salada y de la Abanilla para llenar el embalse en apenas 48 horas se ha demostrado en el pasado hasta provocar una situación bastante compleja en el caso de las inundaciones de Santa María, de septiembre de 2019, en la que el pantano se llenó por completo hasta los 20 hectómetros cuando dos días antes estaba prácticamente vacío. El agua llegó a rebasar el aliviadero superficial situado en la parte superior de la presa, a 37 metros de altura. El desembalse tuvo que realizarse a toda prisa para no comprometer la seguridad de la presa con la dificultad añadida de que no todas las compuertas y aliviaderos de evacuación funcionaron por falta de mantenimiento e inversión. Situación que se corrigió parcialmente tras esa dana.