Orihuela exige a la Subdelegación un refuerzo de Guardia Civil en la Costa y asegura que el municipio se ve "desbordado" tras un homicidio y un tiroteo

La concejala de Seguridad Ciudadana de Orihuela, Mónica Pastor, ha alertado sobre el incremento de incidentes graves de inseguridad registrados recientemente en el litoral oriolano, en alusión, sin nombralos de forma explícita al homicidio que se produjo el pasado 21 de diciembre y un tiroteo previo en el que resultó herido grave de bala un vecino irlandés. Sucesos avanzados por INFORMACIÓN relacionados con un ajuste cuentas entre bandas. Pastor reconoció que las fuerzas de seguridad "se ven desbordadas" y puso sobre la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento oriolano ceda suelo para construir un cuartel en el litoral.

Además, denunció la insuficiencia de efectivos de la Guardia Civil en la zona, pese a los compromisos adquiridos por la Delegación del Gobierno a la hora de reforzar la presencia de Guardia Civil en Orihuela Costa. En el extenso término municipal de Orihuela Costa las competencias de seguridad están repartidas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. La primera dispone de una comisaría en el casco urbano oriolano y solo actúa en ese casco urbano, mientras que distintos cuarteles de la Guardia Civil se ocupan de pedanías y el litoral. En el caso de Orihuela Costa son los agentes destinados en Torre del Pilar de la Horadada los que cubren más de quince kilómetros y docenas de urbanizaciones de la costa oriolana. De forma puntual reciben refuerzos de la Compañía de Torrevieja.

Sede del Ayuntamiento de Orihuela en la Costa / TONY SEVILLA

Pastor recordó que, si bien la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde al Ministerio del Interior y su Delegación del Gobierno, la Policía Local actúa como colaboradora esencial, especialmente en una zona tan extensa y dinámica como la costa oriolana. “Desde la Jefatura de Policía Local se está realizando un esfuerzo muy importante para optimizar los recursos disponibles y apoyar a la Guardia Civil en sus funciones”, señaló.

Junta local

Sin embargo, la edil expresó su preocupación por la falta de respuesta ante las solicitudes de refuerzos formuladas por el Ayuntamiento. Hace cinco meses, la Concejalía de Seguridad convocó con carácter de urgencia una Junta Local de Seguridad para abordar esta situación. En aquel encuentro, aseguró la concejala el Subdelegado del Gobierno se comprometió a dotar el retén de la Torre del Pilar de la Horadada -desde donde se cubre el litoral oriolano- con nuevas plazas. “Pero esas vacantes anunciadas en el catálogo no se han hecho efectivas: seguimos sin contar con los refuerzos necesarios”, afirmó Pastor.

Sin peticiones ni reuniones La Subdelegación del Gobierno ha puntualizado este martes que el actual subdelegado Juan Antonio Nieves no ha llegado a acudir a ninguna junta local de Seguridad en Orihuela que cita la concejala y que en la Subdelegación no figura escrito alguno reclamando esos refuerzos. "De todos modos. El esfuerzo del Gobierno de España con la GC es indiscutible, nunca ha habido tantos efectivos en la provincia con la actualización uno del catálogo", aseguró en declaraciones a INFORMACIÓN el subdelegado del Gobierno.

La edil no especificó con cuántos efectivos cuenta ese cuartel que también debe asumir las labores de seguridad de Pilar de la Horadada (23.000 habitantes) ni cuántos se comprometió el subdelegado del Gobierno a incorporar. De hecho, el incremento de sucesos graves también se ha dado en el litoral pilareño. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha vuelto a elevar una nueva petición formal a la Delegación del Gobierno, instando a que se dote de forma real y operativa al dispositivo de seguridad en la costa.

La concejala de Seguridad, Mónica Pastor / TONY SEVILLA

Propuesta

La propuesta más relevante, presentada ya en la última Junta Local de Seguridad, es la construcción de un retén permanente de la Guardia Civil en Orihuela Costa. “El alcalde José Vegara ofreció expresamente al Gobierno la cesión de una parcela municipal, así como la posibilidad de que el propio Ayuntamiento acometiera las obras necesarias para su edificación”, explicó Pastor, quien insistió en que “es una demanda unánime de los vecinos y una necesidad evidente para garantizar la seguridad en todo el litoral”. La edil subrayó que “no se trata de una cuestión política, sino de una exigencia ciudadana que requiere una respuesta inmediata y contundente por parte de las administraciones competentes”.