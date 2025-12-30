El PSOE de Almoradí denuncia la falta de seguridad jurídica de la modificación de la tasa de recogida de basuras

El PSOE de Almoradí ha manifestado su total oposición a la aprobación definitiva de la modificación de la tasa de basuras, que el PP ha aprobado en el pleno municipal, incluyendo la resolución de alegaciones y recursos presentados por los contribuyentes durante el periodo de exposición pública.

Según Fernando Sabino Rueda, portavoz adjunto del PSOE, ya se presentaron recursos formales ante el Ayuntamiento por parte de vecinos que consideran que la ordenanza vulnera derechos y principios básicos de la normativa tributaria. “Esta situación demuestra que la propuesta no ofrece la seguridad jurídica mínima necesaria para su aprobación definitiva”, señaló Sabino Rueda.

El PSOE criticó que la tasa no incentiva el reciclaje real, se aplica de forma indiscriminada a bloques y viviendas sin residentes, y establece tratamientos desiguales entre vecinos y empresas, obligando a los primeros a realizar trámites presenciales mientras que a las empresas se les facilita el proceso. Esta situación, según el portavoz adjunto del PSOE, evidencia un claro afán recaudatorio más que una política de gestión responsable de los residuos.

Presentación del nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de residuos el pasado verano / INFORMACIÓN

Reducir la tasa

Además, el PSOE ha recordado que el equipo de gobierno del PP había prometido que la puesta en marcha del ecoparque municipal contribuiría a la reducción de la tasa para los vecinos, promesa que hasta la fecha no se ha cumplido, lo que aumenta la desconfianza de la ciudadanía hacia la gestión del servicio de residuos.

El grupo socialista denuncia también que la ordenanza no se ajusta a derecho, al carecer de elementos esenciales de cuantificación, incumplir el principio de pago por generación, y ignorar las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo.

Según Sabino Rueda, esto incrementa el riesgo de que los recursos prosperen y que el Ayuntamiento tenga que devolver ingresos cobrados indebidamente, con un coste económico adicional para las arcas municipales.

Recursos

“No estamos ante una simple discrepancia política, sino ante una ordenanza jurídicamente débil que ya está provocando recursos legítimos por parte de los vecinos. La prisa del PP por aprobarla y resolver alegaciones antes de fin de año no puede estar por encima de la legalidad, la equidad y la seguridad jurídica”, afirmó Fernando Sabino Rueda.

El portavoz adjunto del PSOE Fernando Sabino / INFORMACIÓN

Por todo ello, el PSOE votó en contra de la aprobación definitiva de la tasa de basuras y exige al equipo de gobierno del PP corregir los errores, garantizar la seguridad jurídica y escuchar a la ciudadanía antes de aplicar esta ordenanza.

Esta actualización de la ordenanza no supone un incremento del pago. Ese se produjo en ejercicios anteriores con un aumento que supone el pago de 150 euros por vecino como media, que el PSOE insiste que no se ha compensado con las medidas para que los vecinos que más reciclen y menos residuos generen paguen menos, aprovechando además la puesta en marcha de la nueva contrata que debería incentivar esas prácticas.

El equipo de gobierno del Partido Popular no se ha pronunciado sobre esta aprobación más allá de su defensa en el pleno, y tampoco ha informado sobre este punto del orden del día ni del pleno.