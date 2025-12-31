El sol invernal se impone en el último día del año en las playas de Torrevieja

El termómetro ha sobrepasado con facilidad este día de Nochevieja los 15 grados. Toda una novedad en esta recta final del año 2025 tras un mes de diciembre para el recuerdo marcado por el frío, y sobre todo, por sus días de lluvia en la Vega Baja. El sol ha sido aprovechado durante toda la jornada por muchos turistas en Torrevieja para disfrutar en bañador como reflejan las imágenes de la playa del Cura, la más urbana de la ciudad turística. Un baño de sol, y también, para los más intrépidos, en el mar, que presentaba un inmejorable azul, transparente y plano como una balsa de aceite.

El pronóstico dice que es solo una tregua. El próximo domingo por la tarde el tiempo vuelve a cambiar de forma radical para traer frío y más lluvias y la posibilidad, por confirmar, de precipitaciones en forma de nieve en cotas más bajas de las habituales en la provincia de Alicante.

Mientras tanto el Ayuntamiento ha preparado, como viene haciendo en los últimos años, una fiesta para despedir el año. Presentada por Daniela Momo y música seleccionada por DJ Alesmile desde las 23.30 horas, el último evento del año tuvo su anticipo por la mañana con talleres, reparto de uva de la suerte y música en el escenario de la plaza de la Constitución y las campanadas más familiares a las doce del mediodía. Se espera una gran afluencia a la glorieta, donde cada Nochevieja se encuentran miles de personas para recibir el año nuevo con las campanadas de las torres de la iglesia de la Inmaculada.