El Consorcio rescata otra vez Torremendo como posible ubicación de la planta comarcal de basuras

El Consorcio Vega Baja Sostenible, responsable de la gestión y eliminación de residuos de los 27 municipios de la comarca, se ha visto obligado a retrasar, de nuevo, la decisión sobre la ubicación definitiva de la planta comarcal de tratamiento de residuos. La resolución, en la que se trabaja desde principios de 2024, ya no se incluyó en el orden del día de la reunión ejecutiva del consorcio del mes de diciembre en la que se aprobaron los presupuestos, cuando la voluntad del presidente de la entidad, el alcalde de Formentera, Francisco Cano, era informar y someter a votación esa decisión antes de que acabara el 2025. El Consorcio, presionado por la Generalitat -la administración competente en la gestión de residuos-, estaría contemplando de nuevo la posibilidad de que el emplazamiento se localizara en la pedanía oriolana de Torremendo.

Hace ahora algo más de un año, el Ayuntamiento de Orihuela propuso la ubicación de la instalación en la zona de Vistabella, localización próxima a la CV-95 que linda con el municipio de Jacarilla y está muy cerca de Bigastro y Benejúzar, como alternativa a la conflictiva ubicación en Torremendo, que el propio municipio señala que cuenta con serios inconvenientes ambientales. El Consorcio aseguró que la planta en Torremendo se descartaba definitivamente.

Los tres municipios están gobernados por el Partido Popular, formación que cuenta con mayoría en un Consorcio en el que también tienen voto ponderado la Diputación y la Generalitat, y los tres han rechazado de plano esta posibilidad. La ubicación, además, choca de pleno con los intereses económicos de dos grandes promotoras de vivienda turística que cuentan con suelo urbanizable para construir miles de casas a escasos 800 metros del emplazamiento, junto a la CV-95, aprobado desde la década de los 2000.

Proyecto de planta de tratamiento de residuos con incineración en Torremendo presentado en abril de 2024 y que ahora podría ser rescatado por el Consorcio / INFORMACIÓN

Prezero-Cívica, con incineración

El Consorcio ha delegado en la empresa adjudicataria de la gestión de residuos comarcales, formada por la Unión Temporal de Empresas de la multinacional Prezero y Cívica, la elaboración de la propuesta de emplazamiento, que en el plan de gestión inicial de planta de tratamiento sin vertedero en abril de 2024 señalaba el lugar de instalación en unos terrenos de Torremendo, junto al límite con Murcia. En este proyecto también se incluía una parte de valorización con generación de energía por incineración de 24.000 toneladas anuales de residuos.

Los suelos de esa propuesta son propiedad de la UTE desde 2008 y tienen su origen en una operación de compra venta investigada en la macrocausa de corrupción del caso Brugal. Ese emplazamiento fue rechazado inmediatamente por los vecinos de Torremendo en asamblea en aquel momento y por el propio alcalde de Orihuela.

Pero ahora es precisamente esta localización la que vuelve a estar sobre la mesa. Pese a la firme oposición de todos los vecinos de Torremendo, de su pedánea y del propio alcalde de Orihuela, José Vegara, que asegura que nunca otorgará licencia en ese emplazamiento. También están en alerta los vecinos de las pedanías de Murcia aledañas que se verían afectadas. Los terrenos están ubicados en el ámbito del plan de ordenación de recursos naturales del futuro Parque Natural de Sierra Escalona, entre las sierras protegidas de Pujálvarez y el Cristo, donde se han tumbado varios proyectos de plantas solares por su impacto ambiental, y aguas arriba de la futura rambla de laminación de avenidas de Tabala.

Recreación de la instalación propuesta inicialmente por Prezero-Cívica en Torremendo, luego descartada y que ahora se vuelve a barajar / INFORMACIÓN

Los vecinos de la pedanía de Torremendo luchan desde los años 90 contra todas las propuestas que ubicaban instalaciones de este tipo en su área de influencia. Una batalla que ganaron, con una contundente movilización y en los juzgados. Representantes del Consorcio y la Generalitat se han reunido con la Asociación de Vecinos. Un primer encuentro tuvo lugar entre el presidente del Consorcio, Francisco Cano y el concejal y teniente alcalde oriolano, Víctor Valverde, con los representantes del colectivo vecinal. En esa reunión los cargos públicos dieron garantías de que la planta no se instalará en Torremendo (800 habitantes), pero a la vez les propusieron viajar a visitar plantas similares para que tuvieran conocimiento directo de su funcionamiento.

La perplejidad de los vecinos cuestionó entonces cuál era el verdadero objetivo del encuentro, entendiendo que el anuncio de no instalación de la planta hacía innecesario cualquier planteamiento adicional. El mismo argumento esgrimieron los vecinos cuando se les propuso la reunión con los cargos de la Generalitat responsable de la gestión residuos, que también se celebró para escuchar a los responsables políticos. ¿Si no se plantea Torremendo para la ubicación, cuál es el verdadero motivo de ambas reuniones?

Emplazamiento aproximado de la planta comarcal de basuras barajado por el Consorcio comarcal / TONY SEVILLA

Negociaciones

Mientras la decisión se atrasaba las distintas reuniones y encuentros entre los representantes políticos se han ido sucediendo. Una entre los alcaldes de Jacarilla y Benejúzar, sin la presencia de Orihuela, con la Generalitat y cargos comarcales del PP permitió desmovilizar a los vecinos que han formado una plataforma contra la planta en Vistabella-La Estafeta. Estos vecinos tenían previsto protagonizar una manifestación por las calles de Orihuela el pasado mes de octubre, que finalmente no se convocó, supuestamente tras el compromiso de los cargos de la Generalitat de que el emplazamiento se iba a replantear.

Ante la falta de instalaciones los 27 municipios de la comarca eliminan 200.000 toneladas de basuras que generan anualmente en más de diez vertederos distintos. Además de los de la provincia en Elche, Fontcalent, Villena y Xixona, Cañada Hermosa en Murcia, Guadassuar y Quart de Poblet en Valencia, Pulpí en Almería y Almonacid del Marquesado en Cuenca.

Los municipios aprobaron, con el rechazo al presupuesto de las poblaciones del PSOE, 31 millones por este concepto en 2026:150 euros por transporte y eliminación de cada tonelada de basura. De ahí la presión sobrevenida de algunos municipios para que la ubicación se resuelva ya. Alguno dedica una parte importante de sus ingresos a saldar su aportación al Consorcio.