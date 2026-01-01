Izan es el primer recién nacido de 2026 en el Hospital de la Vega Baja de Orihuela

El primer bebé del año en el Hospital Universitario de la Vega Baja se ha hecho esperar. Vino al mundo este jueves, 1 de enero de 2026, a las 17:39 horas. Se trata de Izan Úbeda Feijoo, un varón de 3 kilos y 645 gramos, nacido mediante cesárea sin complicaciones. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado, según informaron fuentes del departamento de salud de Orihuela.

La familia, originaria de Dolores, ha expresado su emoción por este inicio de año tan especial. Izan, cuyo nombre -de origen canario y gallego- evoca fuerza y arraigo, es ya símbolo de esperanza para una comarca que inicia 2026 con vida nueva. Su nacimiento marca oficialmente el comienzo de la estadística demográfica anual del área sanitaria, reforzando el papel esencial del Hospital de la Vega Baja en la atención perinatal de los municipios del interior de la comarca de la Vega Baja. En el Hospital situado en la pedanía oriolana de San Bartolomé se han registrado a lo largo del año 2025 casi mil cien nacimientos.

17 municipios

Este centro sanitario, en plenas obras para duplicar su capacidad, atiende a una población protegida de más de 180.000 vecinos de Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Albatera, Dolores, Bigastro, Catral, Jacarilla, Benejúzar, Redován, Cox, Algorfa, Rafal, Granja de Rocamora, Benferri, Daya Vieja y Daya Nueva

Departamento de Torrevieja

El primer bebé del año en el departamento de Torrevieja ha sido Israel, nacido a las 4.37 horas.