2 de enero de 1914, la mañana en la que nevó en Torrevieja: ¿pasará de nuevo estos días?

Torrevieja no es precisamente un lugar que uno asocie con copos de nieve. Mar, salinas, humedad y ese invierno suave que, como mucho, invita a chaqueta y paseo. Pero la historia tiene sus días raros, y uno de los más sorprendentes en la localidad se recuerda cada 2 de enero: el de 1914, cuando la ciudad vivió una de las pocas nevadas documentadas de las que se tiene constancia.

Según ha recordado estos días la cuenta Proyecto Mastral en la red social X, la nieve apareció al amanecer y, lejos de quedarse en anécdota, protagonizó un episodio que hoy parecería casi de película. Entre las 9 y las 11 de la mañana la nevada alcanzó una intensidad extraordinaria, hasta el punto de cubrir calles y tejados… y también la playa y los barcos. Una estampa difícil de imaginar: el litoral blanco, el puerto vestido de invierno y un municipio acostumbrado al salitre convertido, durante unas horas, en postal del interior.

Han pasado 112 años desde aquella mañana inverosímil. Y, precisamente porque no es habitual, la memoria meteorológica de Torrevieja tiene pocas fechas que subrayar en rojo. De hecho, Proyecto Mastral señala que desde entonces solo existe constancia oficial de otras dos nevadas: las de 1926 y 2017. Entre medias, circulan testimonios que hablan de algún episodio más, posiblemente en los años 50, aunque sin el mismo grado de confirmación.

La clave está en la geografía y el clima: Torrevieja y la Vega Baja del Segura viven inviernos moderados y la nieve es una visitante rarísima. Pero el simple hecho de que, de vez en cuando, la atmósfera se salga del guion mantiene viva una ilusión colectiva. Porque la nieve, en un sitio donde casi nunca nieva, no es solo un fenómeno: es conversación, recuerdo heredado, historia local.

Y quizá por eso esta efeméride encaja tan bien con el calendario. A comienzos de enero, cuando todavía queda brillo de celebración, la idea de una nevada imposible funciona casi como metáfora: año nuevo, ilusiones nuevas.

La llegada de la borrasca Francis y de un chorro de frío polar procedente del norte de Europa podrían cubrir de nieve parte del país a partir del fin de semana, tal como muestran algunos de los modelos de predicción.

Con los Reyes Magos en camino y esa previsión de nieve en cotas bajas, Torrevieja mira al cielo con esa mezcla de realismo y esperanza que solo se permite quien sabe que lo improbable —una vez— ya ocurrió.