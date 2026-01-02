Luto oficial en Orihuela por el fallecimiento Victoriano Gilabert, Caballero Cubierto en 1983

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha decretado este viernes un día de luto oficial, desde las 11:00 horas, por el fallecimiento de Victoriano Gilabert Roca, Caballero Cubierto de la ciudad de Orihuela en 1983. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de duelo institucional.

Victoriano Gilabert Roca fue capitán de navío de la Armada Española y estuvo destinado a lo largo de su carrera en buques y dependencias de la Armada, desempeñando distintos cometidos de responsabilidad. Entre ellos, ejerció como Ayudante Mayor del Arsenal de Cartagena, cargo que ostentaba en el momento de su nombramiento como Caballero Cubierto en el año 1983.

En su hoja de servicios constan numerosas condecoraciones, reflejo de una trayectoria profesional marcada por el trabajo, la dedicación y la vocación de servicio al Estado.

Vinculación

El título de Caballero Cubierto de Orihuela le fue concedido en un acto solemne celebrado el Sábado Santo, 2 de abril de 1983, en el Palacio de Rubalcava, con la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, según han destacado desde el ayuntamiento oriolano.

Victoriano Gilabert / INFORMACIÓN

Su estrecha y constante vinculación con la Semana Santa de Orihuela y con las tradiciones religiosas y culturales fue permanente a lo largo de su vida. Fue Mayordomo de Nuestra Señora de los Dolores en 1962, Caballero de la Real Orden de San Antón de la Ciudad de Orihuela en 1982 y gran cofrade de la Cofradía del Lavatorio.

El Ayuntamiento de Orihuela y su alcalde trasladan sus condolencias a la familia y allegados de Victoriano Gilabert Roca.