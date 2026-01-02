Los primeros residentes de la macrourbanización de La Hoya de Torrevieja están sin recogida diaria de residuos

La prestación de servicios esenciales municipales para la que será principal zona residencial de Torrevieja en los próximos años con una previsión de 7.400 viviendas comienza con mal pie. Los primeros 120 residentes de la macrourbanización de La Hoya de Torrevieja carecen de servicio regular de recogida de residuos. Los vecinos se han dirigido a INFORMACIÓN para denunciar públicamente la situación.

La Concejalía de Aseo Urbano ha señalado que el modificado del contrato que permitirá regularizar esa recogida diaria está entregado a la empresa adjudicataria, Acciona, desde hace dos semanas y pronto se validará para comenzar el servicio. El sector La Hoya figura como una de las zonas a incorporar al servicio en el pliego de condiciones del actual contrato vigente desde el verano de 2022 por lo que desde el punto de vista administrativo el cambio no supone complejidad ni dificultad administrativa. Tampoco un desembolso relevante en un contrato por el que el Ayuntamiento abona 25 millones de euros anuales (IVA incluido). Las mismas fuentes señalan que apenas se ha otorgado licencia de primera ocupación para 120 viviendas y que la mayor parte no están habitadas por lo que el volumen de residuos que se generan a diario es limitado.

Las mismas fuentes indicaron que apenas hay ubicadas dos islas de contenedores en el residencial y que hasta ahora la generación de residuos se ha centrado en derivados de la apertura y limpieza de las viviendas y la sede de una relevante promotora inmobiliaria, que forma parte de la UTE urbanizadora.

Isla de contenedores del residencial de La Hita en Torrevieja / INFORMACIÓN

Aportados por la urbanizadora

El urbanizador del plan, al que se le exigió la aportación por su cuenta de los contenedores, sí ha cumplido los plazos y entregó todos los correspondientes a la fase 1 de la urbanización ya recepcionada, incluidos los de fracción orgánica. Que si se instalan más adelante serán los primeros en uso para residentes de todo el término municipal. En estos momentos se recoge la fracción orgánica de una parte reducida de los locales de hostelería y de los comedores de los colegios públicos, gracias a una subvención.

El Ayuntamiento tampoco ha asumido, de momento, el mantenimiento de zonas verdes pese a que la recepción de la primera fase con un buen número de avenidas, callles y aparcamientos en los que se exigió la plantación de vegetación autóctona, se produjo antes del verano. Ese arbolado carece de mantenimiento, pese a que el contrato entró en servicio apenas 6 meses y la zona, como ocurre en el caso de la limpieza y recogida de residuos, también figuraba como una nueva zona a incorporar al servicio, pero sin que su coste haya sido cuantificado por los técnicos.

Un millón

El coste de mantenimiento de los servicios básicos esenciales de la primera fase del plan La Hoya que el Ayuntamiento asumió a principios de agosto pasado supera el millón de euros: 1.054.000 euros, según figuraba en los cálculos que los técnicos realizaron a la hora de validar la recepción de esa primera fase. El principal desembolso municipal será esa recogida y transporte de residuos y limpieza viaria: 773.557 euros anuales. Pero en un gasto progresivo en el que, además, es el urbanizador el que debe adquirir y aportar los contenedores que se instalen. Algo que ya está haciendo cuando es necesario.

Los gastos estimados de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, ya encendido a diario porque los viales sí se están empleando y con tráfico importante, ascienden a 56.138,82 euros anuales (IVA incluido), mientras que el coste del suministro de energía será de 51.535 euros. Por su parte los trabajos de cuidado de vías públicas suponen otros 154.928 euros. Todos estos servicios los está dotando desde agosto de 2025 el municipio porque no dependen del nivel de ocupación (los nuevos residentes) y edificación del plan. De hecho, los conductores pueden observar una enorme superficie alumbrada y urbanizada ahora desierta de viviendas desde la CV-905.