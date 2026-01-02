Prisión para el autor del secuestro de una mujer en una vivienda abandonada de Callosa de Segura

La Guardia Civil ha logrado esclarecer un delito de retención ilegal de una mujer -un tipo legal muy similar al secuestro- y un delito de robo con violencia e intimidación sobre la misma víctima ocurridos en Callosa de Segura. Inicialmente el autor fue detenido y puesto en libertad con cargos, aunque la Guardia Civil pudo comprobar que, con posterioridad a la primera detención, se habían notificado requisitorias judiciales que reclamaban su búsqueda e ingreso en prisión por otros hechos delictivos y volvió a arrestarlo. Detención a la que opuso resistencia. Tras esta segundo arresto entró en prisión.

Las investigaciones de la Guardia Civil, bautizadas como operación Crinto, se iniciaron en noviembre de 2025, tras recibir una denuncia. La víctima manifestó que se encontraba sentada en un banco de un mirador de Callosa de Segura cuando un hombre se sentó a su lado solicitándole un cigarrillo. El agresor se percató de que la víctima portaba un teléfono móvil, en cuya funda llevaba 100 euros, por lo que extrajo un cuchillo de grandes dimensiones, con el que la amenazó, colocándole el arma en el cuello y golpeándole con la parte del mango.

Huida de la víctima

Después, el autor obligó a la víctima a desplazarse hasta una vivienda antigua y ruinosa, donde fue retenida contra su voluntad. La víctima aprovechó un descuido para huir, desplazándose a pie hacia un centro médico para ser atendida de las lesiones sufridas y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Vega Baja.

Tras tener conocimiento de estos hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Callosa de Segura inició las primeras indagaciones, con un análisis exhaustivo del modus operandi y de la descripción de los hechos que ofreció la mujer, lo que permitió obtener datos identificativos del presunto autor.

Como resultado de esa investigación en el mes de noviembre se realizó una entrada y registro del inmueble, logrando acceder al domicilio y detener al sospechoso. Durante el registro, se intervino el cuchillo de grandes dimensiones, que se encontraba oculto bajo una alfombra.

En el operativo participaron efectivos del Puesto Principal de Callosa de Segura y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Torrevieja. El detenido, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

Medidas cautelares

Posteriormente, a finales de noviembre, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Callosa de Segura tuvo conocimiento de que se habían emitido -con posterioridad a la primera detención-, dos requisitorias judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión sobre esta misma persona, procedente de juzgados del Partido Judicial de Orihuela.

Según la Guardia Civil el autor de los hechos, según figuraba en sus "numerosos" antecedentes, tenía tendencia a la fuga, según las mismas fuentes, por lo que fijaron diversos dispositivos policiales, en los que se logró comprobar que el reclamado podría encontrarse oculto en el interior del mismo inmueble abandonado.

Cierre

Durante el pasado mes diciembre, una patrulla del Puesto Principal de Callosa de Segura, observó que la puerta de la vivienda se encontraba abierta. Tras requerir la presencia del reclamado, este se aproximó rápidamente a la puerta y la cerró en presencia de la fuerza actuante. En ese momento se estableció de inmediato un dispositivo operativo, confinando perimetralmente el inmueble y manteniendo un breve diálogo con el acusado, "quien se negó reiteradamente a salir y entregarse a la acción policial, desoyendo las órdenes de los agentes".

Entonces los agentes procedieron a la apertura de la puerta y acceso al interior del inmueble. En ese momento, el ahora arrestado intentó huir a través de las ventanas superiores, llegando a situarse de pie en dos ventanales con intención de saltar desde un primer piso. Gracias al cercado perimetral del inmueble, los agentes lograron evitar la fuga y procedieron a su detención.