El sindicato SATSE denuncia demoras de hasta 60 horas en Urgencias para los ingresos de pacientes en planta en el Hospital de Torrevieja

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha alertado sobre la situación crítica que atraviesa, a juicio de este sindicato, el Servicio de Urgencias del Hospital de Torrevieja, donde, desde el pasado 30 de diciembre, varios pacientes permanecen a la espera de una cama de hospitalización, algunos durante más de 60 horas, en una situación que califican de "insostenible".

Según el SATSE, esta demora prolongada vulnera las condiciones mínimas de seguridad y dignidad asistencial, dado que las Urgencias -tanto en boxes como en Observación- no están concebidas para estancias prolongadas ni para proporcionar los cuidados propios de un ingreso hospitalario. Muchos de los afectados son personas mayores de 80 años y con múltiples patologías, lo que incrementa significativamente su "vulnerabilidad física y emocional".

Saturación

Esta situación se enmarca en un escenario de saturación previamente denunciado en diciembre, cuando SATSE ya señaló el colapso en hospitalización, derivado del doblaje de camas en habitaciones diseñadas originalmente para un solo paciente. Esta medida, calificada "como improvisada", repercute negativamente en la calidad de la atención, la privacidad de los usuarios y las condiciones laborales del personal sanitario.

Planta de hospitalización en el Hospital de Torrevieja / TONY SEVILLA

Ampliación estructural

Ante este panorama, el sindicato insiste en la necesidad de una ampliación estructural del Departamento de Salud de Torrevieja, adaptada al crecimiento demográfico y a las demandas reales de la población. Asimismo, SATSE reclama a la Conselleria de Sanidad -y en particular al conseller Marciano Gómez- la adopción inmediata de medidas que garanticen una dotación suficiente de personal, evitando la sobrecarga asistencial que hoy afecta tanto a pacientes como a profesionales. Ampliación que vienen reclamando también asociaciones de ciudadanos como la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad del departamento de salud.

El sindicato subraya que la salud y la dignidad de las personas no pueden seguir supeditadas a la falta de recursos y exige soluciones urgentes y efectivas para revertir una situación que califica de límite. INFORMACIÓN consultó a la gerencia del departamento sobre esta denuncia pública sin obtener respuesta.