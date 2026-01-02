El Supremo confirma el despido de la plantilla del laboratorio del Hospital de Torrevieja tras recurrir la Conselleria de Sanidad contra reincorporación

Los despidos son definitivos. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación la Conselleria de Sanidad que reclamaba validar el despido de los 30 profesionales del laboratorio del Hospital Universitario de Torrevieja decidido por la empresa sanitaria Ribera Salud y no tener que asumir su subrogación. El despido se produjo a raíz de la decisión de la Generalitat de recuperar las riendas de la administración del departamento a finales de 2021 y no prorrogar el contrato a la gestión privada. Los trabajadores habían ganado su derecho a ser subrogados como personal laboral indefinido con una demanda ante la sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en una sentencia que declaraba nulo el despido de Ribera Salud, además de obligar a Sanidad a subrograr a la plantilla. La plantilla prolongó su labor en el Hospital de Torrevieja hasta mediados de 2024 con un contrato de urgencia.

D. Pamies

Promesa incumplida

Pese al compromiso público del conseller, Marciano Gómez, de que el departamento que dirige no recurría cualquier resolución judicial favorable a los trabajadores y asumiría la sentencia, en algo a lo que también se comprometió el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Eduardo Dolón, antes de las elecciones de 2023, la abogacía de la Generalitat sí presentó un recurso de casación a la sentencia que dio la razón a la plantilla en el TSJCV, que ha sido estimado y que prácticamente deja sin opciones de recuperar su antiguo empleo a estos profesionales, que en su mayoría llevaban quince años trabajando en el hospital de Torrevieja. Muchos de ellos han reiniciado su vida laboral en otras empresas o realizan un trabajo temporal a través de la bolsa de empleo del personal estutario pero sin que su experiencia se valore en su baremación.

El Supremo señala que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana no tenía la obligación de asumir a los trabajadores que prestaban los servicios de análisis clínicos y microbiología del departamento de salud de Torrevieja cuando recuperó la gestión del departamento de salud en octubre de 2024 y por lo tanto avala el despido de los 30 trabajadores.

Vestíbulo de laboratorio de análisis en el Hospital Universitario de Torrevieja en una imagen de archivo / D. PAMIES

Causa económica

La sentencia avala la causa económica como motivo del despido ya que al finalizar la actividad en el Hospital de Torrevieja, habiéndose constituido "la mercantil exclusivamente a tal fin", no iba a contar "con ingreso alguno", llevando inevitablemente a pérdidas futuras". También se aprecia la existencia de causa productiva ya que, al perder a su único cliente, el cual es objeto de constitución de la sociedad, no hay demanda en sus servicios. Por último, está avalada, según el mismo fallo, una causa organizativa al perder a su único cliente, la empresa desaparecerá, pues esta fue constituida exclusivamente para prestar servicios en el Hospital de Torrevieja y, por tanto, se debía llevar a cabo el despido de las personas trabajadoras que prestan servicios en la mercantil.

Y después el motivo por el que no fueron subrogados. Para el Supremo desde el inicio del funcionamiento del hospital, el servicio de laboratorio fue externalizado por la empresa concesionaria Torrevieja Salud UTE (Ribera), a favor de una de sus filiales. Y en la fecha de la extinción del contrato de gestión por concesión, como el personal que prestaba servicios en el laboratorio del hospital no había sido contratado por Torrevieja Salud UTE "no fue incluido en la relación del personal a subrogar, ya que eran trabajadores que prestaban servicios para la empresa subcontratista Torrevieja Diagnósticos SL".

Fue la Generalitat, bajo mandato de Ximo Puig, la que excluyó a estos trabajadores de listado de personal a subrogar -más de mil sanitarios, administrativos y personal de mantenimiento pasaron a ser personal laboral indefinido- en el proceso de reversión por el que la Administración autonómica se hizo con las riendas del departamento tras concluir Ribera su periodo de quince años de concesión.

Con el mismo argumento que ha seguido ahora el actual Consell: no figuraban en los acuerdos de subrogación firmados con Ribera porque se trataba de una empresa externa, pese a que trabajaban físicamente en el mismo edificio y su prestación forma parte de los servicios esenciales públicos de un centro sanitario.

Fachada principal del Hospital Universitario de Torrevieja / TONY SEVILLA

Pero en la confirmación del despido ante el Tribunal Supremo la estrategia de la Conselleria de Sanidad actual dirigida por Marciano Gómez y la de Ribera, han ido de la mano, según constata la sentencia. La empresa ha tenido un papel protagonista. No solo no solicitó adscribir a esa plantilla a subrogar junto al resto con el argumento de que se trataba de la plantilla de una filial, si no que en su memoria justificativa del despido colectivo los justificaba en la circunstancia de que Torrevieja Diagnóstico, su empresa filial para el laboratorio de Torrevieja sólo disponía de un único cliente, la Conselleria de Sanidad, sin que existiera ningún concurso de la administración al que la mercantil pudiera optar. Por lo que las causas que justificaban el despido "son económicas consistentes en la cancelación del contrato de emergencia para la prestación de servicios sanitarios; productivas, consistentes en la cancelación del contrato con su único cliente; y organizativas, por la necesidad de acometer las medidas necesarias lo que conlleva la reorganización de los recursos".

Ribera sigue manteniendo una facturación muy relevante como proveedor de servicios del departamento de salud de Torrevieja con la Conselleria de Sanidad a través de distintos contratos, como el de la gestión informática de todo el área o el plan de choque para llevar a cabo intervenciones y pruebas en su clínica de la comarca, entre otros.

Los representantes de los trabajadores no se han pronunciado públicamente sobre el fallo, que está firmado a principios de diciembre.

[Noticia en elaboración]