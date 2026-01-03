El Ayuntamiento de Torrevieja renovará 540 puntos de luz de la CV-905 y Nueva Torrevieja con una inversión de 400.000 euros

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado la adjudicación de dos actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, según ha informado la concejala de Alumbrado Público, Concha Sala. Las actuaciones se dividen en dos lotes y permitirán la renovación de un total de 543 puntos de luz en distintas zonas del municipio, sustituyendo las actuales luminarias por tecnología LED, más eficiente y adaptada a los criterios actuales de ahorro energético y control del consumo.

Nueva Torrevieja

Ambos lotes han sido adjudicados a la mercantil Iluminaciones Futuras de Led, con un importe global de 283.745 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, que comenzará a contar desde la firma del Acta de Inicio de las obras. El lote 2 corresponde a la sustitución de luminarias de alumbrado exterior por nuevas luminarias de tecnología LED y la ampliación de circuitos en el barrio de Nueva Torrevieja, una actuación que permitirá actualizar la red de alumbrado y mejorar su funcionamiento. Este lote partía de un presupuesto de licitación de 281.288 euros y ha sido adjudicado por un importe de 165.770 euros (IVA incluido). En el marco de esta actuación se sustituirán 321 luminarias, y la dirección facultativa de las obras será asumida por la mercantil Vielca Ingenieros.

Esta zona residencial de Torrevieja fue objeto de un polémico plan reurbanización hace unos quince años, que presentó muchas deficiencias y en el que también se renovaron las luminarias.

La CV-905

El lote 1 se enmarca en el proyecto de adaptación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de la carretera CV-905, un vial de cuatro carriles que es el principal de acceso a la ciudad con una media diaria de paso de 30.000 vehículos. Es competencia autonómica pero en este caso, como ocurre con las zonas verdes, el mantenimiento lo asume el municipio. Este lote también incluye otras calles del término municipal de Torrevieja. En este caso, el presupuesto de licitación ascendía a 162.855 euros, y la adjudicación se ha realizado por un importe total de 117.975,00 euros (IVA incluido). La actuación contempla la sustitución de 222 luminarias, y la dirección facultativa de las obras corresponderá a Inurbe Ingeniería.

La renovación del alumbrado público mediante tecnología led permitirá optimizar el consumo energético, mejorar la gestión del sistema de iluminación y adaptar las instalaciones a los estándares actuales, sin alterar las condiciones de uso del espacio público.

Vista aérea de la CV-905 en el término municipal de Torrevieja / TONY SEVILLA

!7.000 luminarias, la mayoría con elevado gasto energético

Además, la adjudicación incluye, entre otros compromisos, la implantación de un sistema de tele gestión punto a punto totalmente operativo, así como la ampliación de la garantía de las luminarias en cinco años, lo que refuerza la durabilidad y el control de la instalación. Estas intervenciones forman parte del plan global de renovación del alumbrado municipal que cuenta con más de 17.000 luminarias, de las que solo un porcentaje muy reducido cuentan con consumo reducido.